Tecavüzle suçlandığı için Akademi'den ihraç edilen Roman Polanski hukuk savaşını kaybetti

ntv.com.tr 26.08.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 10:36
Ünlü Polonyalı yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden çıkarılmasına karşı açtığı davayı kaybetti.
87 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen, 13 yaşında bir kıza tecavüzle suçlanması nedeniyle Akademi’den ihraç edilmesinin ardından, topluluğa yeniden katılabilmek için Los Angeles mahkemesine başvurmuştu.
2003 yılında Oscar kazanan Polanski, 1977’de gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili Mayıs 2018'e kadar süren ceza davası nedeniyle Akademi’den çıkarılmıştı. Polanski'nin Akademi'ye iade talebine karşın Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Mary H. Strobel, Akademi’nin ihraç kararını haklı bulduğunu açıkladı.
AKADEMİ'DEN "MEMNUNUZ" AÇIKLAMASI
Akademi’den yapılan açıklamada, "Mahkemenin, Akademi'nin Polanski ile ilgili uyguladığı prosedürleri adil ve makul olarak onaylamasından memnunuz" denildi.
POLANSKİ'Yİ AFFETTİ
Roman Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasa dışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş, ancak tecavüzle suçlandığı dava devam ederken ABD'den kaçmıştı.
Polanski'nin tecavüz ettiği kişi 2017’de yönetmeni affettiğini söyleyerek davanın düşürülmesini istemişti. Polonya ve İsviçre'deki yetkililer Polonski'nin ABD'ye iade edilmesi taleplerini reddetmişti.
2019'DA YENİ BİR TECAVÜZ İDDİASI
Polanski hakkında bir başka tecavüz iddiası da 2019’da Fransız oyuncu Valentine Monnier'den gelmişti. 63 yaşında olan Monnier olayı şöyle anlatmıştı: "1975'te Roman Polanski bana tecavüz etti. Onunla hiçbir bağlantım yoktu. Onu doğru dürüst tanımıyordum bile! İsviçre'nin Gstaad kentinde kayaktan dönmüştük. Bir dağ evine geldik. Polanski bana vurdu. Karşı koyamayacak duruma gelene kadar dövdü ve tecavüz etti. 18 yaşına yeni girmiştim. Yaşananları birine anlatırsam beni öldüreceğini söyledi... Öleceğimi düşündüm..."