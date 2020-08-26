Tecavüzle suçlandığı için Akademi'den ihraç edilen Roman Polanski hukuk savaşını kaybetti

2019'DA YENİ BİR TECAVÜZ İDDİASI

Polanski hakkında bir başka tecavüz iddiası da 2019’da Fransız oyuncu Valentine Monnier'den gelmişti. 63 yaşında olan Monnier olayı şöyle anlatmıştı: "1975'te Roman Polanski bana tecavüz etti. Onunla hiçbir bağlantım yoktu. Onu doğru dürüst tanımıyordum bile! İsviçre'nin Gstaad kentinde kayaktan dönmüştük. Bir dağ evine geldik. Polanski bana vurdu. Karşı koyamayacak duruma gelene kadar dövdü ve tecavüz etti. 18 yaşına yeni girmiştim. Yaşananları birine anlatırsam beni öldüreceğini söyledi... Öleceğimi düşündüm..."