The Royal Ascot yarışında Türk moda başkanı

İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen ve büyük bir şenlik havasında geçen The Royal Ascot at yarışları başladı. Kadınların birbirinden şık kıyafetler ve şapkalar giyerek izledikleri yarışların moda başkanlığını bu yıl İngiltere’de yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal yaptı.

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18.06.2021 - 10:23





Kraliyet Ailesi adına 300 yılı aşkın bir süredir düzenlenen The Royal Ascot yarışlarına, dünyanın dört bir yanından turistlerin yanı sıra İngiliz Kraliyet Ailesi mensupları ve İngiliz aristokratlar da izleyici olarak katılıyor.

Kadınlar birbirinden şık kıyafetler seçmek için aylar öncesinden hazırlıklara başlayıp, özel şapkalar yaptırıyor. Yarışların bir de moda kurulu var.





Her yıl sadece 5 gün süren The Royal Ascot’ta olanlar neredeyse yıl boyu konuşuluyor.





15 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen yarışmayı özel kılan ise, ilk kez bir Türk modacının The Royal Ascot Moda Kurulu Başkanı olarak görev yapması.



Daha önce Lady Gaga, Jesse J., Bebe Rexha gibi ünlü isimler için kıyafetler tasarlayan Zeynep Kartal bu yılın başkanı oldu.





Ünlü İngiliz dergisi Royal Ascot Style Guide da Zeynep Kartal’ı kapağına taşıdı. The Royal Ascot için birçok ünlü isme elbise tasarlayan Zeynep Kartal şöyle konuştu:

“30 yılı geride bıraktığım moda kariyerimin en gururlu ve en özel anlarından birini yaşıyorum. İngiltere’nin 300 yıllık simgesi olan The Royal Ascot’a ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak tanıklık etmek büyük bir mutluluk."

"Geçmiş dönemlerde Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi isimlerin başkanlık yaptığı bu göreve getirilmenin ülkemiz adına da bu alanda güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."





"İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcılarımızın önümüzdeki yıllarda bu bayrağı mutlulukla devralacağına canı gönülden inanıyorum.”

Zeynep Kartal, daha önce dünyaca ünlü modacılar Alexander McQueen ve Stella McCartney’nin de başkanlık ettiği The Royal Ascot’la ilgili genç modacılara yıl boyu sürecek dersler de verecek.