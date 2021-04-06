Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi

The Telegraph gazetesine konuşan ünlü oyuncu, “Rolün gerektirdiği bir estetik var. Vücut geliştirme gösteriş olarak görülüyor, oysa bir miktar sağlıksız kilo alırsam veya bir rol için sağlıksız bir şekilde zayıflarsam, muhtemelen ciddi bir oyuncu olarak adlandırılırdım" dedi.