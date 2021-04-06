Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi

ntv.com.tr 06.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 10:29
Chris Hemsworth, gişe rekorları kıran Marvel filmlerinde Thor rolü için üstlendiği zorlu antrenman süreci hakkında konuşurken vücut geliştirmenin 'gösteriş' olarak görüldüğünü söyledi. 37 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, rol için vücut geliştirmenin ciddiye alınmadığını söyleyerek, rolü uğruna sağlıksız kilo alsa ya da sağlıksız şekilde zayıflasa kendisine muhtemelen ‘ciddi aktör’ denileceğini iddia etti.
2011’den beri Marvel filmlerinde Thor karakterini canlandıran, son olarak Thor: Love and Thunder filminin çekimlerini sürdüren Hemsworth profesyonel sporcu antrenmanı yapıyor.
The Telegraph gazetesine konuşan ünlü oyuncu, “Rolün gerektirdiği bir estetik var. Vücut geliştirme gösteriş olarak görülüyor, oysa bir miktar sağlıksız kilo alırsam veya bir rol için sağlıksız bir şekilde zayıflarsam, muhtemelen ciddi bir oyuncu olarak adlandırılırdım" dedi.
Hemsworth, "10 yıllık antrenman, tam zamanlı bir iştir. Bu ve ardından 12 saatlik bir çekim günü, gerçek bir eziyet. Aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici. Buna profesyonel bir sporcu gibi bakmalısınız” ifadesini kullandı.
Ünlü aktör, Thor'u 10 yıl oynadıktan sonra 'tanıdık gelmeyen' yeni projeler denemek istediğini söyledi.
Hemsworth, gelecekteki işlerine bulundukları yere göre karar verdiğini ve pandemi sırasında ailesiyle birlikte evinde 'cezalandırılmaktan' zevk aldığını söyledi.
Thor: Love and Thunder’ın 6 Mayıs 2022’de gösterime girmesi bekleniyor.