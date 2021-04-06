Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi

Süper kahraman Thor karakterine hayat vermesiyle tanınan Chris Hemsworth, rol için sıkı antrenmanla vücut geliştirme yapmasına 'gösteriş' olarak bakıldığını söyleyerek, "Oysa sağlıksız kilo alırsam veya zayıflarsam, muhtemelen ciddi bir oyuncu olarak adlandırılırdım" dedi.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 10:29

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 1

Chris Hemsworth, gişe rekorları kıran Marvel filmlerinde Thor rolü için üstlendiği zorlu antrenman süreci hakkında konuşurken vücut geliştirmenin 'gösteriş' olarak görüldüğünü söyledi. 37 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, rol için vücut geliştirmenin ciddiye alınmadığını söyleyerek, rolü uğruna sağlıksız kilo alsa ya da sağlıksız şekilde zayıflasa kendisine muhtemelen ‘ciddi aktör’ denileceğini iddia etti.

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 2

2011’den beri Marvel filmlerinde Thor karakterini canlandıran, son olarak Thor: Love and Thunder filminin çekimlerini sürdüren Hemsworth profesyonel sporcu antrenmanı yapıyor.

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 3

The Telegraph gazetesine konuşan ünlü oyuncu, “Rolün gerektirdiği bir estetik var. Vücut geliştirme gösteriş olarak görülüyor, oysa bir miktar sağlıksız kilo alırsam veya bir rol için sağlıksız bir şekilde zayıflarsam, muhtemelen ciddi bir oyuncu olarak adlandırılırdım" dedi.

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 4

Hemsworth, "10 yıllık antrenman, tam zamanlı bir iştir. Bu ve ardından 12 saatlik bir çekim günü, gerçek bir eziyet. Aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici. Buna profesyonel bir sporcu gibi bakmalısınız” ifadesini kullandı.  

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 5
Hemsworth ayrıca yıllarca süren 'aşırı antrenman'dan sonra, şu anda pandemi sırasında evde daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle şimdiye kadarki 'en fit' ve 'en güçlü' halinde olduğunu söyledi.
Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 6
Avustralya’da model eşi Elsa Pataky ve kızı Rose (8), ikizleri Sasha ve Tristan (7) ile yaşayan ünlü aktör, sık sık sosyal medyadan antrenman görüntülerini paylaşıyor.
Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 7

Ünlü aktör, Thor'u 10 yıl oynadıktan sonra 'tanıdık gelmeyen' yeni projeler denemek istediğini söyledi.

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 8

Hemsworth, gelecekteki işlerine bulundukları yere göre karar verdiğini ve pandemi sırasında ailesiyle birlikte evinde 'cezalandırılmaktan' zevk aldığını söyledi.

Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 9
Ünlü aktör şu sıralar Sydney'de yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder üzerinde çalışıyor ve ayrıca Elsa'nın gelecek filmi Interceptor'ın yapımcılığını üstleneceği söyleniyor.
Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi - 10

Thor: Love and Thunder’ın 6 Mayıs 2022’de gösterime girmesi bekleniyor.

 

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