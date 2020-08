New York Post'a açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki Remini "Scientology tarikatı Katie'yi baskıcı biri ve bir düşman olarak görüyor. Bu nedenle Tom diğer Scientology üyeleri gibi onun Suri'yle bağlantısı olmaması gerektiğine inanıyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Independent'ın haberine göre; komedi dizisi King of Quuens'de rol alan oyuncu, Holmes'un 2012'de Cruise'dan aniden ayırlmasına şaşırdığını da söyledi. Katie'in Scientology'de olduğunu biliyordum ve Tom'un dünyasıyla çok beyni yıkanmış görünüyordu. Ancak zaman geçtikçe yaptığı şeylerin kızını korumak için olduğunu anladım. Kızını korumak için bir çeşit anlaşma yaptığını varsayıyorum.

Crusie'un temsilcileri New York Post'a Remini'nin iddialarıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Remini annesinin Scientology tarikatına girmesi sonucu 9 yaşından beri tarikatın içinde büyümüştü. Scientology Kilise'sinin lideri David Miscavige'in yönetim şeklini sorguladıktan sonra 2013'te tarikattan ayrılan Remini, 2015'te Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology adlı anı kitabını yazdı. 30 yıl sonra terk ettiği tarikata karşı kampanya yürüten TV yıldızı Remini ayrıca eski Scientology üyelerinin ayrıldıktan sonra yaşadıklarını araştıran "Leah Remini: Scientology and the Aftermath” adlı bir belgeselde de yer almıştı. Remini, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada da "Tom, bu ‘iyi adam’ rolünü uzun süredir oynuyor. Çünkü Scientology politikasının istediği şey bu: Dünya çapında iyi bir imaj yaratmak ve ‘iyi davranışların’ duyulmasını sağlamak. Ama aslında eylemlerine bakarsanız, tutarlı biri olmadığını görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.