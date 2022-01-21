Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın eski konuşması gündemde

ÖDÜL TÖRENİNDE GÖNDERME YAPMIŞ



Öte yandan 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, 2020 yılında ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz'ın, törende yaptığı konuşmada, aldığı ödülü göstererek, "Bir de bunun ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü alırsam bu iş benim için tamamdır’’ dediği ortaya çıktı.