Tuba Büyüküstün kimdir? (Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı dizi ve filmler)

2005 yılında Aydın Bulut’un yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşarak, büyük bir çıkış yaptı.

Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırarak sinemaya adımını attı.

2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Antakya’da çekilen, Cevdet Mercan’ın yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor’la başrolü paylaştı.