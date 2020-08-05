Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede)

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü beach club’ın otoparkında darp edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürerken, görgü tanıklarından birinin ifadesi ortaya çıktı. İfadede, Kyryliuk ve sevgilisinin içinde olduğu bir grubun, beach club görevlilerine saldırdığı iddiası yer aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye’den talepte bulundu.

DHA 05.08.2020 - 14:50 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 15:01

Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 1
Manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği beach club çıkışında güvenlik görevlileri tarafından darbedildiği iddiasını Instagram hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı 3 dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız' dedi.
Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 2
Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında birçok kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin ifadelerine başvururken, görgü tanıkları da ifadeye çağrıldı.

Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 3

Olay sırasında orada olan bir görgü tanığının verdiği ifadede, Kyryliuk ile arkadaşlarının olay çıkardığı iddiası yer aldı. İfadede, şunlar kaydedildi:

"Beach clup’dan çıktığımda yaşlı bir kadın ve 25 yaşındaki oğlunu gördüm. Oğlan ağlıyordu ve ‘Anneme neden vurdunuz?’ diye söyleniyordu. Ne olduğunu sorduğumda yaşlı kadın, ‘Oğlumu almaya gelmiştim bize laf attılar’ dedi. Ancak ben vurulduğunu görmedim. Ardından gelen güvenlik görevlisi, olaya karışan şahısları uzaklaştırmak istedi. Olay çıkaran grubu, beach club içinde de taşkınlık yapmaları nedeniyle hatırladım. Güvenlik görevlisine yardım etmek için araya girdim."

Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 4

'BABAM ARAP ŞEYHİ'

Olayların arbedeye dönüştüğünü belirten görgü tanığının ifadesinde, "Herkesin 'Baran Bey' diye seslendiği kişi, 'Babam Arap şeyhi, bu mekanı da sizi de bitiririm’ diye bağırıyordu. Bu şahıs ve yanındakiler, 3-4 güvenlik görevlisine saldırdı. Yanlarında bulunan 2-3 kadın da şişe fırlattı. Şüphelileri, yanlarında bulunan şoförü veya güvenlik olduğunu tahmin ettiğim biri uzaklaştırdı. Olay yaşamamak için oradan uzaklaştım. Ana yola çıktığımda basketbol sahası yanında birbirleriyle kavga etmeye devam ediyorlardı" dediği öğrenildi.

Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 5
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Darya Krilyuk’un Çeşme’de darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye’den talepte bulundu.


Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 6
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un talimatı üzerine, konuyla ilgili Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakçı ile görüştüğünü belirtti.
Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 7
Kabakçı’ya, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere’ye hitaben yazılan mektubu ilettiğini aktaran Ukraynalı yetkili, “Objektif, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütülmesini ve faillerin adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise Türkiye'de ilgili makamların konunun yakın takipçisi olduğu ve hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımların atılacağı konusunda Ukraynalı yetkililerin bilgilendirildiğini ifade etti.


Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 8
KRİLYUK’TEN TÜRKLERE TEŞEKKÜR

Öte yandan Darya Krilyuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini destekleyen Türk vatandaşlarına ve Türkiye hükümetine teşekkür etti.
Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede) - 9
Krilyuk, “Yaşadığımız üzücü olaydan ötürü üzüntümü ve acımı paylaşan çok sevgili Türk vatandaşlarına, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Olayın takipçisi olan Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik’e konu üzerindeki hassasiyetlerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim. Bilinmesini isterim ki, Türkiye’de tatil yapmak çok keyifli, herkesi Türkiye’de özgürce tatil yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER