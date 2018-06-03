Ünlü oyuncu Johnny Depp'in son halinin sırrı ortaya çıktı
Rusya St. Petersburg'ta hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü oyuncu ve müzisyen Johnny Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü herkesi endişeşlendirirken ünlü yıldızın bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.
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ABD'li ünlü aktör ve Hollywood Vampires müzik grubu solisti Johnny Depp'in hayranlarını endişelendiren son görüntüsüyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Metro adlı internet sitesindeki habere göre ünlü yıldız kendi isteğiyle fazla kilo verdi. Yani neredeyse kırılacak gibi görünmesinin nedeni hayranlarının endişelendiği gibi ciddi bir hastalık değil.
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Depp'e yakın bir kaynak "Johnny, grubu için böyle bir görünüme büründü" dedi ve şöyle devam etti: "Johnny, metod oyunculuğuna inanan bir aktör. Bu ise bir rock yıldızı görüntüsü. Ayrıca Depp'in, rock müziğin eskimeyen yıldızlarından Keith Richards'a bir saygı duruşu.”
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Johnny Depp'in bu kadar kilo vermesinin bir başka nedeninin de yakında Görünmez Adam adlı bir yapımda oynamaya hazırlanması olarak gösterildi.
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4Rusya'nın St. Petersburg kentinde The Hollywood Vampires adlı grubuyla konser veren Johnny Depp, bir otelde hayranlarıyla buluşmuştu.
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5Bir dönemin en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Depp, çektirdiği fotoğraflardaki hasta görüntüsüyle endişelendirmişti.
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654 yaşındaki Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü dikkat çekmişti.
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7ABD'li oyuncunun hayranları enişelerini sosyal medyada dile getirerek, "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" gibi yorumlar paylaşmıştı.
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8Karayip Korsanları filmiyle yıldızı parlayan Depp, son dönemde Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci yaşamasıyla gündemdeydi.