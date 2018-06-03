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Ünlü oyuncu Johnny Depp'in son halinin sırrı ortaya çıktı

Rusya St. Petersburg'ta hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü oyuncu ve müzisyen Johnny Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü herkesi endişeşlendirirken ünlü yıldızın bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.

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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali

    ABD'li ünlü aktör ve Hollywood Vampires müzik grubu solisti  Johnny Depp'in hayranlarını endişelendiren son görüntüsüyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Metro adlı internet sitesindeki habere göre ünlü yıldız kendi isteğiyle fazla kilo verdi. Yani neredeyse kırılacak gibi görünmesinin nedeni hayranlarının endişelendiği gibi ciddi bir hastalık değil.

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    Depp'e yakın bir kaynak "Johnny, grubu için böyle bir görünüme büründü" dedi ve şöyle devam etti: "Johnny, metod oyunculuğuna inanan bir aktör. Bu ise bir rock yıldızı görüntüsü. Ayrıca Depp'in, rock müziğin eskimeyen yıldızlarından Keith Richards'a bir saygı duruşu.”

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    Johnny Depp'in bu kadar kilo vermesinin bir başka nedeninin de yakında Görünmez Adam adlı bir yapımda oynamaya hazırlanması olarak gösterildi.

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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    Rusya'nın St. Petersburg kentinde The Hollywood Vampires adlı grubuyla konser veren Johnny Depp, bir otelde hayranlarıyla buluşmuştu.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    Bir dönemin en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Depp, çektirdiği fotoğraflardaki hasta görüntüsüyle endişelendirmişti.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    54 yaşındaki Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü dikkat çekmişti.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    ABD'li oyuncunun hayranları enişelerini sosyal medyada dile getirerek, "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" gibi yorumlar paylaşmıştı.
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    Johnny Depp, son hali, Johnny Depp'in son hali
    Karayip Korsanları filmiyle yıldızı parlayan Depp, son dönemde Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci yaşamasıyla gündemdeydi.
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