Ünlü şef Anthony Bourdain’ın intiharından sevgilisi Asia Argento sorumlu değil iddiası (Gerçek intihar nedeni)
ntv.com.tr
Oyuncu Rose McGowan, arkadaşı Asia Argento’yu savunarak, onun ünlü şef Anthony Bourdain’ın intiharından sorumlu tutulamayacağını belirten bir açık mektup yazdı. McGowan, ünlü şefin intihar nedenini de açıkladı.
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1Oyuncu Rose McGowan, dün yayımlanan açık mektubunda ünlü şef Anthony Bourdain’ın oyuncu sevgilisi Asia Argento’yu savundu.
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McGowan, “Cinsiyetçi davranmayın ve yanlış yere suçlayarak bir kadını yakmayın” dedi. ABD’li oyuncu ayrıca, “Anthony’nin içindeki savaş onun savaşıydı ama şimdi Asia mermileri yemesi için savaş alanına bırakılıyor” ifadesini kullandı.
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McGown “Onu, bir başkasını, hatta Anthony’yi suçlamak adil ve kabul edilebilir değil. Sizden yargılamadan önce daha iyi olmanızı, daha derin bakmanızı, ruhsal hastalıklar, intihar ve depresyon hakkında okumanızı ve öğrenmenizi istiyoruz” dedi.
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4“İntihar korkunç bir şey ama kişisel bir seçim” diyen McGowan, birlikteliklerinde hem Argento’nun hem de Bourdain’ın depresyon sorunu olduğunu ama Bourdain’ın tedavi görmediğini ve son günlerinden doktorun tavsiyelerine uymadığını belirtti.
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Ünlü oyuncu, “Bu Anthony’nin seçimiydi, Asia’nın değil. Depreresyonu kazandı” ifadesini kullandı.
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61 yaşındaki ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain, program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmişti.
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2013 yılından bu yana CNN'deki programına devam eden; No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri tadan, Mardin'da ise kaburga dolmasını beğenen Bourdain 2 yıldır İtalyan korku sineması üstadı Dario Argento’nun oyuncu ve yönetmen kızı, 42 yaşındaki Asia Argento ile aşk yaşıyordu.
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Asia Argento 61 yaşındaki sevgilisiyle birlikte dizi çekiyordu. Ancak Asia Argento Roma'da kendisinden 14 yaş küçük Hugo Clement ile öpüşürken görüntülenmişti.
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Anthony Bourdain'in bu olaydan kısa bir sonra hayatına son vermesi, intiharın arkasındaki nedenin ihanet olduğu iddialarını gündeme getirmişti.
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Asia Argento, Bourdain’in ölümü üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı: “Anthony yaptığı şeye kendini adıyordu. Işıldayan korkusuz ruhu pek çok insana ilham verdi. Cömertliğinin sınırı yoktu. Benim aşkım, sarıldığım kaya, koruyucumdu. Ailesine başsağlığı diliyor, onların ve benim mahremiyetime saygı göstermenizi rica ediyorum.”