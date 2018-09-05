Victoria’s Secret seçmelerine katılan modeller (Dilan Çiçek Deniz'in rakipleri)
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Dünyanın en büyük defilelerinden biri olan Victoria's Secret defilesine çıkabilmek için seçmelere katılan Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in rakipleri seçmelere giderken görüntülendi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret seçmelerindeki rakipleri...
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2014 yılı Miss Turkey ikincisi olan ve Çukur dizisinde Sena karakterine hayat vermesiyle ünlenen Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret seçmelerine katılmasıyla gündeme geldi. Deniz, seçemlere giderken böyle görüntülendi.
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Geçen yıl Çin’in Şanghay şehrinde yapılan ve bu yıl kasım ayında yeniden gerçekleştirilecek olan, ancak yerinin neresi olacağı henüz açıklanmayan Victoria’s Secret defilesi için model seçmeleri, Dilan Çiçek Deniz için olumsuz sonuçlandı.
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Peki Dilan Çiçek Deniz’in Victoria’s Secret seçmelerindeki rakipleri kimlerdi?
İşte dünyanın en büyük moda olaylarından birinde yer almak için seçmelere katılan tüm modeller...
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