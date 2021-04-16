Volkan Konak: Vefa borcumu ödüyorum

ntv.com.tr 16.04.2021 - 09:14 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 09:54
"EMİR TELAKKİ ETTİM"
Bir dönem ekranlarda televizyon programları yapmıştınız, yaklaşık beş yıl aranın ardından müziğe daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemde yeniden ekranlara dönüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?
- "Vefa borcumu ödüyorum ve vicdanımı rahatlatıyorum. Meslektaşlarım ve sektör çok zor durumda... Dolayısıyla ateşe odun atmazsan ateş söner, ateşe odun atmaya çalışacağız. Sevgili yapımcımız Polat Yağcı ile 'Ne yapabiliriz' diye konuştuk ve böyle bir yapımla yola çıktık. Türkiye'mizi Nuh'un Gemisi gibi bütün güzelliklerin olduğu bir gemide birleştirmeye çalışacağız. Kimsenin üzerine ve duygusuna basmadan profesyonel şekilde sadece müzik yapacağız. İnanıyorum; müzik okyanuslar gibi, denizler gibi ortak paydamızdır. Hepimizin yarasına merhemdir. Müziksiz hayat siyah-beyaz fotoğraftır, dans yapamazsın müzik olmadan, her şeyin başı müziktir. Meslektaşlarım sıkıntıda, sektörüme olan vefa borcumu ödemek için geri geliyorum. Normalde televizyon programı işini bitirmiştim çünkü amacına ulaşmıştı. Şimdi görev asıl oldu. Emir telakki ettim tekrar Türkiye'me moral, neşe, umut, mesleğime ise can suyu olmaya çalışacağım."
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler’de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.
Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak, çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yaratan Konak, ikinci albümü Efulim’ i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar’ ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.
2000 yılında DMC bünyesine katılan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004’e müzik dünyasının iddialı yapımlarından biri olarak girdi ve en çok satan albümler sıralamasında Elmas Plak ödülünü kazandı. 2006 yılında yine Mora adlı albümü Altın Plak ödülüne Layık görüldü. 2009 yılında çıkardığı Mimoza albümü ise hem Altın, hem de Platin Plak ödülü alarak Türkiye’de en çok satan albüm olarak birinci sırada yer aldı. 2012 yılında Lifor albümünü çıkardı. 2015 yılında ise Manolya albümünü sevenlerine sundu. Son olarak ise 2019 yılında Dalya albümünü sevenleriyle buluşturdu.