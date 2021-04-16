Volkan Konak: Vefa borcumu ödüyorum

Yıllar sonra yeniden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile ekranlara dönen usta sanatçı Volkan Konak merak edilenleri anlattı anlattı. Şarkıları arasından favorilerini açıklayan Konak, sevenlerine yeni albüm müjdesi de verdi. Yeni programı için "Vefa borcumu ödüyorum ve vicdanımı rahatlatıyorum" diyen 57 yaşındaki sanatçı, "Meslektaşlarım ve sektör çok zor durumda... Dolayısıyla ateşe odun atmazsan ateş söner, ateşe odun atacağız. Türkiye'me moral, neşe, umut; mesleğime ise can suyu olmaya çalışacağım" diyor.

(Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)

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ntv.com.tr 16.04.2021 - 09:14

"EMİR TELAKKİ ETTİM"



Bir dönem ekranlarda televizyon programları yapmıştınız, yaklaşık beş yıl aranın ardından müziğe daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemde yeniden ekranlara dönüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?



- "Vefa borcumu ödüyorum ve vicdanımı rahatlatıyorum. Meslektaşlarım ve sektör çok zor durumda... Dolayısıyla ateşe odun atmazsan ateş söner, ateşe odun atmaya çalışacağız. Sevgili yapımcımız Polat Yağcı ile 'Ne yapabiliriz' diye konuştuk ve böyle bir yapımla yola çıktık. Türkiye'mizi Nuh'un Gemisi gibi bütün güzelliklerin olduğu bir gemide birleştirmeye çalışacağız. Kimsenin üzerine ve duygusuna basmadan profesyonel şekilde sadece müzik yapacağız. İnanıyorum; müzik okyanuslar gibi, denizler gibi ortak paydamızdır. Hepimizin yarasına merhemdir. Müziksiz hayat siyah-beyaz fotoğraftır, dans yapamazsın müzik olmadan, her şeyin başı müziktir. Meslektaşlarım sıkıntıda, sektörüme olan vefa borcumu ödemek için geri geliyorum. Normalde televizyon programı işini bitirmiştim çünkü amacına ulaşmıştı. Şimdi görev asıl oldu. Emir telakki ettim tekrar Türkiye'me moral, neşe, umut, mesleğime ise can suyu olmaya çalışacağım." KUZEYİN OĞLU İLK BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)

"GÜÇLÜ BİR ORKESTRA KURDUK"



Eski programlarınıza göre yenilikler olacak mı, programın formatı nasıl ilerleyecek?



- "Çok daha güçlü bir orkestra kurduk. Altı nefesliden tut, senfoni sazlarına kadar çok zengin bir orkestra oluşturduk. Önceki programlar biraz talk show biraz mizahtı. Burada tamamen performans olacak, konser tadında... Gelen konuklar öyle sen bir şarkı sen bir şarkı olarak lise müsameresi gibi değil de daha çok müziğin ve performansın ön planda olduğu akıcı ve dinamik bir program düzenledik."

"SAHNE PERFORMANSI GİBİ PROGRAM YAPIYORUZ"



Sahne mi, televizyon mu? Sizce aralarındaki fark nedir, bir sanatçı için tatmin duyguları nasıl?



- "Ekran da bir uzmanlık alanı sahne de... Ben sahne sanatçısıyım, canlı performansı çok seviyorum. Televizyonculuk ayrı bir olay benim uzmanlık alanım değil. Ama programı sahne gibi yaptığımız için çok zorlanmıyoruz. Sahnedeki o sıcaklığı samimiyeti tırnak içinde inandırıcılığı yansıttığın zaman televizyon peşinden geliyor. Ben kamera için yapmıyorum, sanki sahnede konser veriyor tadında yapıyorum. Kamera o anda çekiyor, ben bu şekilde bakıyorum. Mekan fark etmiyor, televizyon programı olarak bakmıyorum sahne olarak bakıyorum."

"BESTELERİM ÇOCUKLARIM GİBİ"



Birçok şarkınız var çok dinlenen. Sizin söylemekten en çok zevk aldığınız, mutluluk duyduğunuz favori parçanız hangileri?



- "Bestelerimin hepsi çocuklarım gibi... Ama Feriğim, Mimoza Çiçeğim ve Cerrahpaşa'nın bende yeri farklı. Çünkü orada daha fazla slaytlar ve yaşanmışlıklar görüyorum. Çünkü gerçek ve sahi... Hepsi çok kıymetli ancak bu üç eser beni benden alıp bir yolculuğa çıkarıyor."

"DOSTLARIM ZORDAYSA KADINIMA SARILIP UYUYAMAM"



Salgının bir yılını geride bıraktık nasıl geçirdiniz günleri, neler yaptınız?



- "Çocuklarıma, aileme, kendime ve hobilerime zaman ayırdım. Ben kalabalık yaşamayı seven bir insanım, tek başına olmuyor, mutlu olamıyorsun. Benim dostlarım, meslektaşlarım eğer kıvranıyorsa ben evde kadınıma sarılıp uyuyamam. Dolayısıyla hep bu sancıyla bir yılı geçirdik. Çok güzel geçmedi, sektör mutsuzdu bizden ondan nasiplendik. Bu yaptığım işle de sektöre psikolojik olarak iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum."

"HARBİYE İMZA ATTIĞIMIZ YERDİR"



Harbiye Açıkhava konserleri her sanatçı için daha bir değerli oluyor. Bu sene Harbiye olacak mı sizce?



- "Ben bu yıl açılabileceğini düşünmüyorum, açılırsa bonus olur. Harbiye hepimizin imza attığı yerdir açılırsa seve seve... Biz olmayacakmış gibi işin tedbirini alıyoruz. Programı uzatabildiğimiz kadar uzatacağız."

"BU DÖNEM ÜRETKENLİĞİ TETİKLEDİ"



Usta bir isim olarak yeni nesil genç şarkıcıları nasıl buluyorsunuz?



- "Özellikle albümü olmasa bile YouTube üzerinden çok başarılı işler çıktı. Her işte bir hayır vardır derler ya bu dönemde belki üretkenliği tetikledi. Gönül ister onları program arasına serpiştirmek lazım. Birkaçını alıyoruz aralara, çok güzel çalışmalar var. Ses olarak, proje olarak çok başarılı buluyorum. Sana bir sır vereyim mi? Yeter ki insanlar müzik yapsın... Bunlar gökkuşağının renkleri... Ne kadar olursa bu bize zenginlik olarak geri dönüyor."

MÜZİKSEVERLERE YENİ ALBÜM MÜJDESİ



Son albümde 'Dalya' dediniz, bunun ardından yakın gelecekte kafanızda bir çalışma var mı, yeni bir albüm olacak mı?



- "Yavaş yavaş ısınma turlarındayız. Poll Production'a geçiş yaptım, Polat Yağcı'nın elinde eserler var. Onlardan nasiplenip biraz hazıra konacağım. Sonbahar gibi düşünüyoruz. Bir-iki şarkı çıkarmak bana göre değil, albüme çok inanıyorum. Televizyon programından dolayı biraz askıya aldık ama albüm projemiz var. Doğuş Grubu'na NTV'ye ve Star'a çok teşekkür ediyorum. Beni boşver meslektaşlarıma şu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız ama vefa bizde çok önemlidir. Biz de yapılan bu jesti ömür boyu unutmayacağız. Bu dönemde bizlere müthiş bir imkan oldu."

VOLKAN KONAK KİMDİR? Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler’de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.



Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak, çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yaratan Konak, ikinci albümü Efulim’ i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.



Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar’ ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.



2000 yılında DMC bünyesine katılan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004’e müzik dünyasının iddialı yapımlarından biri olarak girdi ve en çok satan albümler sıralamasında Elmas Plak ödülünü kazandı. 2006 yılında yine Mora adlı albümü Altın Plak ödülüne Layık görüldü. 2009 yılında çıkardığı Mimoza albümü ise hem Altın, hem de Platin Plak ödülü alarak Türkiye’de en çok satan albüm olarak birinci sırada yer aldı. 2012 yılında Lifor albümünü çıkardı. 2015 yılında ise Manolya albümünü sevenlerine sundu. Son olarak ise 2019 yılında Dalya albümünü sevenleriyle buluşturdu. KUZEYİN OĞLU İLK BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)