Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada

Kanye West'ten ayrılan ve boşanma davası süren Kim Kardashian ile komedyen Pete Davidson, yeni başlayan ilişkilerini basından gizlemiyor. Yeni aşıklar, hafta sonu sinema keyfi yaparken paparazziler tarafından görüntülendi. (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 10:43

Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada - 1

(41) ve Pete Davidson (28), ilişkilerine tam gaz devam ediyor. ile boşanma davası süren reality show yıldızı Kardashian ile Saturday Night Live programı komedyeni Davidson, hafta sonu sinema keyfi yaparken görüntülendi.

Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada - 2

Taze aşıklar, dün New York’taki Atrium Stadyum adlı sinema salonuna giriş ve çıkışta objektiflere yansıdı.

Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada - 3

Sinemaya girişte, Davidson’ın Kardashian’a sarıldığı görüldü.

Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada - 4

İkili, sinemadan aynı araçla ayrıldı.

Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada - 5

2014 yılında rap'çi Kanye West (44) ile nikah masasına oturan Kim Kardashian'ın Pete Davidson ile ilişkisi geçen ay belgelendi. İkili, el ele görüntü vermekten kaçınmadı. 

Yeni aşıklar Kim Kardashian ve Pete Davidson sinemada - 6

Kardashian'ın sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdığı öğrenildi. 

Tam adı Peter Michael Davidson olan ünlü komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER