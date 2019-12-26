Hava durumu: Meteoroloji'den soğuk ve yağışlı hava uyarısı (Ankara'ya kar uyarısı)

Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

YURT GENELİ 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Haftalık Hava Tahmini (26 Aralık - 01 Ocak 2019)

Hava sıcaklıklığının ülkemizin genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/q7m5lEFiCC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 25, 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak.

Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

SICAKLIK DÜŞECEK



Meteoroloji, bugünden itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI



Sıcaklıkların düşeceği bölgede Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının bugün de devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

DOĞU İLLERİNE YOĞUN KAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de yağış uyarısını yenilerken, rüzgarın yer yer saatte 60 ile 80 kilometre hızla eseceğini bildirdi.

Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin 1400 metre üzeri rakımlı yerlerinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin 1400 metre üzeri rakımlı yerlerinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor.



Ayrıca, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde bu gece ve yarın kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.



Su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT!



İstanbul'da hafta içi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den gelen bilgilerine göre cumartesi ve pazar günü ise karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor) 8

﻿BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (YURT GENELİ)

