Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul en soğuk gecesini yaşadı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün ülke genelinde genelinde yağış beklenmezken Doğu Karadeniz'de Trabzon, Artvin ve Giresun'da yer yer yağış bekleniyor.

Yurdun batı bölgesi ise dün gece en soğuk havayı yaşadı.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yarın karayelin etkisi ile sıcaklıklar azalacak ve Marmara Bölgesi'nde başlayan yağışlar yurt genelini etkileyecek.

Hafta sonu ise sıcaklıklar artacak.

İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

22 Ocak 2020 - (Çarşamba)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6Nxeoz57ui — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 22, 2020

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(22-28 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, Cumartesiden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/3yH4uUVxQT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 21, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul dün en soğuk gecesini yaşadı. Yer yer -2 dereceyi bulan hava sıcaklığı bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu.

Yarın İstanbul'da beklenen karayel ile birlikte İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Hafta sonu ise İstanbul'da sıcaklıklar artacak.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5



İstanbul: Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli 8



İzmir: Az bulutlu 12



Adana: Parçalı ve az bulutlu 15



Antalya: Az bulutlu 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9