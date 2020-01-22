İstanbul'da kış lastiği denetimi

Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı. Havaların soğuk olduğu bugünlerde İstanbul genelinde denetimler artırıldı. Trafik polisleri kontrol noktaları oluşturdu. Araç lastiğinde gerekli şartlara uymayan araçlara ise 776 lira ceza kesiliyor.  NTV ekibinden Baran Bila da o kontrol noktalarından birinde detaylı bilgileri aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER