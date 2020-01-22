İstanbul'da kış lastiği denetimi

Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı. Havaların soğuk olduğu bugünlerde İstanbul genelinde denetimler artırıldı. Trafik polisleri kontrol noktaları oluşturdu. Araç lastiğinde gerekli şartlara uymayan araçlara ise 776 lira ceza kesiliyor. NTV ekibinden Baran Bila da o kontrol noktalarından birinde detaylı bilgileri aktardı.
NTV Haber 22.01.2020 - 09:20| Son Güncelleme : 22.01.2020 - 09:30
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