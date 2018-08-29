Ankara Altındağ'da 14 yaşındaki Y.Ç. polisi arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini ve düğün töreni yapılacağı ihbarında bulundu.
İhbarın ardından harekete geçen Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünün yapıldığı Karapürçek Mahallesi'ndeki salona operasyon düzenledi.
Küçük kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve baba ile 23 yaşındaki damat T.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.
Koruma altına alınan Y.Ç.'nin ise sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
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