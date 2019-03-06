Şubat ayında 31 kadın cinayete kurban gitti.

31 kadının 11’i çayda, baraj gölünde veya ormanlık alanda toprağa gömülü halde öldürülmüş ve parçalara ayrılmış bir şekilde bulundu.



Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 8’i kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

İllere göre Şubat ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:



Hatay 5, İstanbul 5, Ankara 3, Gaziantep 2, Malatya 2, Mersin 2, Adana 1, Balıkesir 1, Bolu 1, Burdur 1, Bursa 1, Çorum 1, Kırıkkale 1, Kocaeli 1, Kütahya 1, Manisa 1, Tokat 1, Trabzon 1.

