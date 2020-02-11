5 yıl önce öldürülen Özgecan Aslan mezarının başında anıldı

Türkiye'yi sarsan cinayetin üzerinden 5 yıl geçti.



Mersin'de evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ailesi, her gün aynı acıyı yaşıyor.

Özgecan Aslan'ın ölümünün 5. yılı dolayısıyla Mersin Şehir Mezarlığı'na giden baba Mehmet ve anne Songül Aslan ile ailenin yakınları, genç kızın mezarı başında dua etti. Bazı aile yakınları, mezardaki anıta sarılarak gözyaşı döktü.



Anne Songül Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu acıların bitmesi gerektiğini söyledi.



Acılarının tazeliğini koruduğunu anlatan Aslan, "Özge'mi katledenler Allah'ından bulsun diyorum. Bu acılar bitsin, başka canlar yanmasın. Özge'min hayalleri vardı. Hiçbir suçu yoktu. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Hiçbirini yapamadı." diye konuştu.



Baba Mehmet Aslan ise kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Devlet büyüklerimiz 'Unutturmayacağız, unutmayacağız.' demişti. Bu anlamda her yıl bizi yalnız bırakmadınız. Masum bütün yavrularımız, kızlarımız ve kadınlarımız için, katledilmiş bütün çocuklarımız için birer Fatiha okuyalım. Zaten hepsini anıyoruz, dua ediyoruz. Onlar kalbimizde yaşıyor. Psikolojik durumu iyi olmayan insanların tedavi edilmesi gerekiyor. Burada sadece devlete değil hepimize görev düşüyor." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Psikoloji 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan Aslan 11 Şubat 2015'te okuldan arkadaşlarıyla birlikte çıkarak eve dönme üzere minibüse bindi. O gün cep telefonu arızalı olan Özgecan arkadşaının telefonundan ablasına "Annem merak etmesin 20'de Mersin'de olacağım'' yazılı bir mesaj gönderdi.



Sürücü Suphi Altındöken araçta tek kalan genç kıza cinsel saldırıda bulunmak istedi dirençle karşılaşınca da Özgecan'ı biçaklayarak öldürdü.

Suphi Altındöken ''canavarca hisle öldürme" babası ve arkadaşı ise "suça yardım ve yataklık"tan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Adana'daki cezaevinde olan baba-oğul bulundukları cezaevinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Suphi Altındöken öldü, hafif yaralanan babası Necmettin Altındöken ise hala cezaevinde.



Özgecan Aslan cinayetin ardından kadına yönelik şiddetin sembolü oldu.



Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapıldı. Özgecan'ın ismi o tarihten bu yana hiç unutulmadı.

