Bilecik'te 15 Haziran'da aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen fabrika işçisi Hüseyin Kartal, eşinin kaldığı eve gitti.
Çıkan tartışmada Hüseyin Kartal eşini 29 yerinden bıçakladı. Hüseyin Kartal daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak kendisini ihbar etti. Gelen polis ekipleri Hüseyin Kartal'ı gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Karnındaki 8 aylık erkek bebek sezaryenle alındı. Bebek önce Afyonkarahisar'a oradan da ambulans helikopterle Isparta'ya götürüldü. Isparta Özel Hastanesi'nde tedaviye alınan bebek, 3.5 ay sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Hüseyin Kartal ise tutuklandı.
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Hüseyin Kartal son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Hüseyin Kartal duruşmada pişman olduğunu söyleyerek, "Adalete güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
8 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
DHAKadına Şiddet
Bilecik'te 8 aylık hamille eşini 29 yerinden bıçaklayarak öldüren Hüseyin Kartal (36) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bilecik'te 15 Haziran'da aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen fabrika işçisi Hüseyin Kartal, eşinin kaldığı eve gitti.