Azra’nın ablası Ezgi Haytaoğlu: Benim kardeşim canice katledildi

Antalya'da inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tarafından canice öldürülen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu anıldı.

Arkadaşları ile ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, 15 Temmuz Meydanı’nda Azra için saygı duruşunda bulundu.



"KARDEŞİM CANİCE KATLEDİLDİ"



Azra için toplanan kalabalık adına konuşan ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, "Küçük bir bedende, kocaman bir kadın kadar olgun, çocukluğunu yitirmeyecek kadar canlıydı benim kardeşim. Kötü bir şaka gibi geliyor bu olanlar. Bankta oturmaya diye gidip, tabutuyla döndü kardeşim. Küçük bedeni, paramparça halde bir çocuk tabutuyla geldi. İdealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı kardeşimin. Benim kardeşim canice katledildi” dedi.

Boğularak öldürülen Azra'nın cesedi beş parçaya ayrılıp ormana gömülmüş ve başı hal bulunamamıştı. Azra'nın cenazesi, 4 Ağustos günü memleketi Osmaniye'de toprağa verilmişti.



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ÜNİVERSİTELİ AZRA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?