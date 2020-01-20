Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ceren Özdemir davasında karar çıktı!

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katili Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

Kararın ardından açıklamada bulunan Özdemir ailesinin avukatı Ordu BARO Başkanı Haluk Murat Poyraz sanığın canavarca hisle kasten öldürme suçundan cezalandırıldığını belirterek ''Türkiye Cumhuriyet'inde görülmüş en ağır cezayı aldı. Bu anlamda adalet tecelli etmiştir'' ifadelerini kullandı.



HASTANEDE TEDAVİ OLMA İSTEĞİNE RET

22 Aralık günü görülen ilk duruşmada, Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade ederek hastanede tedavi olmayı talep etmişti.

Mahkemede heyeti ise Van Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.



Yapılan muayenede Arduç'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Sanığın ısrarlı bir şekilde hastanede tedavi olma isteği de mahkemede oy birliği ile reddedildi.



Ceren Özdemir'in avukatı, zanlıya cezaevinden firar ettikten sonra berbere gidip otelde kaldığını belirterek parayı nereden bulduğunu sordu. Sanık Özgür Arduç ise bu soruya yanıtsız kaldı.

10 ŞUBAT'TA TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüreren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık için "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Hakkında hazırlanan ikinci iddianame için, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan, Arduç 10 Şubat'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istendi. Ayrıca sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.



Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.



AKLİ DENGESİNİN OLMADIĞI İDDİASI

Tutuklu sanık Arduç 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.



Davanın ikinci duruşmasına Özgür Arduç Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılacak. Özdemir ailesinin avukatlığını Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz yapacak.



VİDEO: CEREN ÖZDEMİR'İN SON ANLARI KAMERADA