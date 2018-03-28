İstanbul Bağcılar'da öğrencisine cinsel istismardan 40 yıla kadar hapsi istenen öğretmen duruşmada tutuklandı.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan S.K., 13 yıllık sınıf öğretmeni olduğunu belirterek, "Mağdur B.N.K. öğrencimdi. Mağdurun bulunduğu sınıf en çok emek verdiğim sınıflardan biridir. Mağdur ile aramda herhangi bir husumet oluşmamıştır. Benim hakkımda niçin bu şekilde iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. Ben sınıfta bazı öğrencilere görev verirdim. Ancak görev verdiğim öğrenciler tek kişi olmazdı grup olarak görev verirdim. Ayrıca öğretmen masasının önündeki sırayı boşaltır, görevlendirdiğim öğrencileri buraya oturturdum. Öğretmen masasına bir sebeple gelen öğrenci, masanın sınıfa bakan dış kenarında dururdu. Oturduğum sandalyenin yanına gelmezlerdi. Duvar ve kalorifer kısmına öğrenci almam söz konusu olamaz. İddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.



MAĞDUR ÖĞRENCİ DURUŞMADA DİNLENDİ



Pedegog eşliğinde ifadesi alınan mağdur B.N.K. da "Öğretmenim S.K., bana çok iyi davranırdı, iyi bir öğretmendi.Ancak 4. sınıftayken beni bazı görevler nedeniyle masasına çağırıyordu. Bana olan davranışları değişmişti. Farklı şekilde bana bakıyordu. Beni masasına çağırdığında masanın duvar kısmına beni alıyordu" dedi. B.N.K. yaşadığını öne sürdüğü cinsel istismarı anlatarak, "Bir yıl boyunca bu hareketlerine devam etti. Sınıftaki öğrencilere önlerindeki kitabı okumalarını söylüyor, 'Başlarınızı kaldırmayın yoksa sizi döverim!' diyordu. Hatta sözünü dinlemeyen olursa bütün sınıf içerisinde ördek yürüyüşü yapma şekilde ceza veriyordu. Dövüyordu. Bu olayı arkadaşım S. ve M.'ye anlattım. Ancak onlar başka kimseye söylemedi. Daha sonra yeni okuluma başladım. 5. sınıfta ilkokul da arkadaşım olan A.'ya olayı anlattım. A. 'da sınıftaki birkaç kıza olanları anlatmış. 6. sınıfta Ş. ile bir tartışma yaşadık. Ş., de olayı anlatacağını söyledi. Ben de ağladım. Ş. ve A. rehber öğretmen ile konuştu. Benim böyle bir olay yaşadığımdan dolayı sınıfta uyum problemi yaşadığımı anlatmışlar. Rehber öğretmen de bana sordu, ben de anlattım. Şikayetçiyim"diye konuştu.



TANIK ÖĞRENCİLER DİNLENDİ



Duruşmada, mağdur B.N.K. ile bir dönem aynı sınıfta okuyan 5 kız öğrenci duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlendi. 2 öğrenci cinsel istismarı gördüklerini iddia ederken, diğer 3 öğrenci ise cinsel istismara şahit olmadıklarını öğretmenlerinden memnun olduklarını söyledi.



MAĞDURUN ANNESİ: ÖĞRETMENİN EVİNDE TOPLANDIKLARINI DUYDUM



Söz verilen mağdur B.N.K.'nın annesi şikayetçi H.K. ise, "İlk dinlenen tanıklara bir diyeceğim yoktur. Ancak son dinlenen tanıkların şubat ayında öğretmenin evinde toplandıklarını ve ne şekilde ifade verecekleri konusunda konuştuklarını aynı sınıfta öğrenci olan Y.'nin annesinden duydum. Y.'yi annesi bu toplantıya göndermemiş" diye konuştu.



TUTUKLAMAYA YÖNELİK KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ OLUŞMUŞTUR



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, "Sanığın savunma tanıkları üzerinde yönlendirme yaptığını düşünüyoruz. Bu nedenle maddi gerçeğin daha iyi ortaya çıkması için tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz Mağdur olayı daha ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanığa iftira atması için herhangi bir neden yoktur. Kuvvetli suç şüphesi vardır. Bu nedenle tutuklamaya yönelik kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunun nazara alınarak sanığın tutuklanmasını talep etti.



"MÜVEKKİLİM HAKKINDA GÖREVE DÖNME KARARI ÇIKMIŞTIR"



Sanık S.K.'nın avukatı da "Biz savunma tanıklarını etkilemedik. Bu şekildeki iddiaları kabul etmiyoruz. Tüm sınıftaki öğrencilerin dinlenmesini talep ediyoruz. İdari soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında göreve dönme kararı çıkmıştır. Suç şüphesi yeteri kadar görülmemiştir. Müvekkilim yargılamayı etkilemeye çalışmamaktadır. Veliler kendileri 'Öğretmenimize destek olmak istiyoruz' diyerek başvurmaktadır. Hatta birçok talebi de sanık geri çevirmektedir. Müvekkilimin suçu işlediğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığından tutuklama talebini kabul etmiyoruz.Tutuksuz yargılamaya devam olunmasını talep ediyoruz" dedi.



MAHKEME SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ



Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren mağdur ve tanık beyanları, delilleri karartma şüphesinin bulunması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek sanık S.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Mağdur B.N.K. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, S.K.‘nın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

