Diyarbakır'da bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü (Kardeşi ile aynı kaderi yaşadı)

Diyarbakır’da görevli astsubay tarafından silahla vurularak öldürülen kadının kardeşinin Mutlu Kaya olduğu ortaya çıktı.

Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşandı.



Yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır'da görevli Astsubay Y.Ç, silahı ile Dilek Kaya'ya ateş etti.

Yaralanan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah sesleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kapısı açık eve giren polis ekipleri, Y.Ç’yi Dilek Kaya’nın cansız bedeni önünde buldu.

Katil zanlısı Y.Ç, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dilek Kaya’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞİ İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Dilek Kaya’nın kardeşi Mutlu Kaya da, yine erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VİDEO: MUTLU KAYA ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR (ARŞİV)