İki yıl önce öldürülen 'Mezdeke' dansçısı Aynur Kanbur'un katili hala bulunamadı

Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kanbur iki yıl önce öldürüldü. Cinayet, faili meçhul kaldı. Aynur Kanbur'un TÜBİTAK'taki telefon incelemesi hala bitmedi.
Ailesi, cinayetin çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.
Bir çocuk annesi, 48 yaşındaki Aynur Kanbur, 26 mart 2016'da İstanbul Fulya'daki evinde, çöp atmak için daire kapısını açtığında tabancayla öldürüldü.
Cinayetin nedeni anlaşılamadı, katili tespit edilemedi.
Cinayetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Aynur Kanbur'un cep telefonu ve bilgisayar incelemesi TÜBİTAK'ta hala sonuçlandırılamadı.
Kanbur'un ailesi katilin ortaya çıkarılması için Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Ve İstanbul Emniyet Müdürü'ne çağrı yaptı, yardım istedi.
KATİL HALA YAKALANMADI