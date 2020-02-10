İstanbul'da sevgilisini silahla vurup başında bekledi (Polis gelince kaçtı)

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sevgilini silahla yaralayan şüpheli ambulans gelince olay yerinden kaçtı.

İlçeye bağlı Esenkent Mahallesi 725 sokakta yaşanan olayda kimliği henüz bilinmeyen bir kişi sokak ortasında tartıştığı kız arakadaşını bacağından silahla yaraladı. Kadının başında bekleyen şüpheli polise ve ambulansa haber verdi.

''SEN GİT POLİS GELİYOR''

İhbar üzerine olay yerine giden eden polis genç kızı sokak ortasında yaralı şekilde buldu. Yaralı kadının polisin geldiğini görmesiyle erkek arkadaşına "Sen git. Polis geliyor" diye bağırdı iddia edildi.

Zanlı ambulansın gelmesiyle olay yerinden kaçtı.

Meltem Çamlıca isimli yaralı kadın ise, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan zanlıyı arıyor.

