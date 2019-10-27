İzmir’de eski eşine 13 kurşun sıkan zanlıya ‘iyi hal indirimi’

İzmir’de 4 yıl önce boşandığı eşine 13 kurşun sıkarak yaralayan zanlının serbest bırakılmasına itiraz edilince 10 yıl hapis cezası aldı.



Elde edilen bilgilere göre, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sanığa mahkeme ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak 7 yıl hapis cezası verdi. Hapis cezasına itiraz üzerine ise karar Yargıtay’a taşındı.



Yargıtay ise sanığın kasten öldürme suçundan yargılanması gerekçesiyle kararı bozdu.



Ancak tutuklu bulunan sanık cezaevindeki durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



NEDENİ ALDATMA

Fatma Ö. 17 yıllık eşi Erdal Ö.‘den 2015 yılında boşandı. Sığınma evine yerleşen kadın velayetleri babalarında olan 3 çocuğunu görmeye gitti. Evden ayrıldığı sırada sokakta eski eşi ile karşılaştı. Erdal Ö. kendisini aldatmakla suçladığı eşine ateş açtı. 13 kurşun ile yaralanan kadın uzun tedaviler sonucu yaşamına devam etti.