İstanbul'un en işlek yerlerinden Kabataş'ta duvarlara dizilen 440 kadın ayakkabısı, 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsil ediyor.

Milliyte gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Kahve Dünyası markasının 2017 yılından beri sürdürdüğü kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, son projesine konu olarak kadın cinayetlerini seçti. Markanın şubesinin bulunduğu Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numaradaki 260 metrekarelik alanda iki duvara dizilen kadın ayakkabıları büyük dikkat çekiyor. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan projenin bir levha ile İstanbullulara tanıtılacağı, erkek şiddetiyle hayatını kaybeden 440 kadının isminin hatırlanması amacıyla hazırlandığı öğrenildi.



Markanın kurumsal iletişim müdürü Burcu Uyanık, "Geçtiğimiz yıl 440 kadının öldürülmesi bizi derinden etkiledi. Yanköşe'de kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve İstanbul'un orta yerinde farkındalık yaratmak istedik. Reklam alanı yerine sosyal sorumluluk alanı olarak kullanıyoruz. Açılışını önümüzdeki hafta yaparak duyuracağız" dedi.



Marka, daha önce Yağmur Duası, Ayrıayrıbirarada ve Tek Göz Oda adinda 3 sergi daha açmıştı.



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