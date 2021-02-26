Kadına şiddet uygulayana öfke kontrolü

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı çalışmayla haklarında uzaklaştırma kararı verilenler başta olmak üzere, aile içi şiddet veya kadına karşı şiddet uygulayanların rehabilitasyonu sağlanacak. Öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi etkili programlar geliştirilecek. Boşanma sürecinde muhtemel şiddet vakalarının etkisini önlemek amacıyla dava sırasında ve sonrasında taraflara ve çocuklara danışmanlık hizmeti verilecek.



Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi imkanı da getirilecek. Bu kadınların, adli yardım hizmetlerinden yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Cinsel saldırı mağduru kadınların ikincil örselenmelerini önlemek amacıyla, hastanelerde oluşturulan kadın destek birimleri yaygınlaştırılacak.



SAVCI VE HAKİMLERE DÜZENLİ EĞİTİM

Aile içi şiddet bürolarında görevli savcılar ile tedbir kararlarına bakmakla görevli hâkimlere uygulama birliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitim verilecek. Yine, tehdit altındaki kadınların daha etkin korunmasını sağlamak için önleyici ve koruyucu kapasite arttırılacak. Bu kapsamda teknolojik imkânlardan da azami ölçüde yararlanılacak. Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri giderecek düzenlemeler yapılacak.



ÇOCUKLAR SİBER ZORBALIKTAN KORUNACAK



Reformla çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri desteklenecek. Çocukların dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar arttırılacak. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemi hayata geçirilecek.



CEZAEVİNE GİRİŞTE ÜST VE BEDEN ARAMASINA DÜZENLEME



Çalışmada son günlerde gündeme gelen cezaevine girişlerde yapılan aramalarla ilgili de bir düzenleme var. Üst ve beden aramalarının insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanmasına yönelik kararlılık sürdürülerek, kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verilmesine devam edileceği belirtildi. Öte yandan suçla veya dava konusu olayla ilgisi bulunmayan, özel hayata ilişkin mahrem hususların yargısal işlem ya da kararlara yansımaması ve kamuoyuna açıklanmaması için gereken tedbirlerin alınmasının da planlandığı öğrenildi.



AİLEYE YAKIN YERDE HAPİS

Öte yandan hükümlülerin cezalarının mümkün olduğu ölçüde ailelerinin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde infaz edilmesi ve aile bağlarını sürdürmeleri sağlanacak. Hükümlü ve tutukluların disiplin mevzuatı gözden geçirilecek, etkin, öngörülebilir ve ölçülü bir yaptırım ve ödül sistemi geliştirilecek.

