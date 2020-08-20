Kızının düğünü için barıştığı eşini öldüren katil zanlısı koca yakalandı

Metin Ç.

7 çocuk annesi Dudu Ç.

Antalya'nın Serik ilçesinde kızının düğünü için barıştığı eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca yakalanarak ekiplere teslim edildi.



Kızının düğünü için barıştığı eşi Dudu Ç'yi 18 Ağustos'ta bıçakla öldürdükten sonra firar eden Metin Ç, mahalleden kendisini tanıyan komşuları tarafından Serik'ten Antalya kent merkezine giden kara yolunun kenarında görüldü.





Şüpheli kocanın şehir merkezine gitmek için otostop çektiği öğrenildi.

Bunun üzerine polise haber veren 3 kişi, Cumalı mevkisinde müdahale ettikleri zanlıyı kaçmaması için yakaladı.



Şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

''MASKELİ VE BİTKİN HALDEYDİ''





Eşini öldürdüğü iddia edilen Metin Ç'nin yakalandığında maskeli olduğu ve bitkin vaziyette otostopla kent merkezine gitmeye çalıştığı öğrenildi.



Şüpheliyi 2 arkadaşıyla birlikte yakalayan komşu, gazetecilere, mahalle sakinlerinin güvenlik güçleriyle birlikte Metin Ç'yi aradığını söyledi



Yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliyi tanıdıklarını ve polise haber verdiklerini belirten komşu, "Ağzında maske, kafasında şapka, üzerinde uzun kollu bir gömlek, bitkin vaziyette duruyordu. Polis ekipleri gelinceye kadar otostop yaparken bitkin bir halde gördüğümüz Metin Ç'yi yakaladık" diye konuştu.

Öldürdüğü eşiyle, cinayetten bir gün önce yapılan kızının düğününde dans ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

''ONU BİZE VERİN''



Bu arada, zanlının yakalandığını öğrenen ölen kadının yakınları da şüphelinin götürüldüğü polis merkezi önünde toplandı. Toplanan yakınların merkezin önünde "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O hunharca cinayet işledi" dediği öne sürüldü. Burada bir süre şüpheliye tepki gösteren maktulün yakınları, polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Dudu Ç'nin babası Durmuş Kara fenalaşınca hastaneye götürüldü.

''BİR GÜN ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM''

Katil zanlısı kocanın, daha önce çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim" dediği ve cinayetin ardından babası Hüseyin Ç'yi arayıp, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği iddia edilmişti.

Dudu Ç, geçtiğimiz aylarda Metin Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdırmış olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barışmıştı.