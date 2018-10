Kocası tarafından bıçaklanan kadın: Her evde yaşanan şeyler bunlar, lütfen eşimi serbest bırakın

İstanbul Bahçelievler'de geçen yıl kendisini aldattığından şüphelendiği bahanesiyle hamile eşi H.G.'yi (29) kolundan ve göğsünden bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Y. G.'nin ( 37) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsini talep etti.



Söz alan bıçaklanan eş H.G. ise "2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" dedi. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



SAVCI SANIĞIN 20 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ



Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Y.G. hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın aklı dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini açıkladı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Y.G.’nin hamile olduğunu bildiğini, eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığını belirtti. Mütalaada, Y.G.'nin gebe olduğu bilinen eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



"HER EVDE YAŞANAN ŞEYLER BUNLAR"



Duruşmada söz alan sanık Y.G.'nin eşi H.G. de "Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" diyerek tahliye istedi. Sanık Y.G. ise "Eşimle aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Cezaevine geliyor görüşüyoruz. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum. Yaklaşık 15 aydır içerideyim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosya kapsamı, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanık Y.G.'nin tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararına sevinen H.G. yanındakilere "Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dedi.



Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 28 Nisan 2017 tarihinde Y.G. resmi nikahlı ve hamile olan eşi H.G.'nin somut bir kanıtı olmamasına rağmen kendisini aldattığı ve kendisini terk edip evden ayrılacağı zannına kapıldığı anlatıldı. Y.G.'nin olay tarihinde kahvaltı yaptıkları sırada hiç birşey demeden eline aldığı bıçakla eşine saldırıp kolundan ve göğsünden yaralandığı ifade edilen iddianemede Y.G.'nin eşinin kaçmaya çalıştığından peşinden gidip yakalayıp göğsünden bıçaklandığı kaydedildi. İddianamede Y.G. "Gebe olduğu bilinen kadını öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.