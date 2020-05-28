Manisa'da bir genç kız daha öldürüldü

Kadına şiddet!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru hareket eden genç kız, pompalı tüfekle öldürüldü. Şüpheli ise polise teslim oldu.

Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı.

O sırada genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A, önünü kestiği Gülnur Kocabaş’a pompalı tüfekle 5 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Gülnür'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı Yusuf A, olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

VİDEO: 440 KADIN CİNAYETİ 440 AYAKKABI (ARŞİV)