Pınar Gültekin, Özgecan Aslan paylaşımı yapmış: Nice Özgecanlar gitti, artık yeter

Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı.

Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.



Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedinin toprağa gömüldüğü tespit edildi.

KATİLİNİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEMİŞ

CEMAL METİN AVCI TUTUKLANDI



Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.

VİDEO: PINAR'IN ARDINDAN...