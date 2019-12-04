Kadın cinayeti haberleri... Şule Çet davasında 6'ıncı duruşma bugün görülecek.

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasında bugün karar bekleniyor. Sanıklar bugün son savunmasını yapacak.

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'ncı katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın 20 Kasım'daki son duruşmasında, savcı mütalasını açıklamış ve olay için "cinayet" demişti. Sanıklardan birine müebbet, diğerine ise 31 yıl hapis cezası istendi. Bugünkü altıncı duruşmada, sanıkların son savunmalarını yapmaları ve mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, 6'ıncı duruşmada hakim karşısına çıkacak.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını 5'inci duruşmada açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi. Berk Akand için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet 29 Mayıs 2018'de bir iş merkezinden şüpheli şekilde düşerek hayatın kaybetmişti. O sırada Çet'in yanında olan Çağatay Aksu ve Berk Akand, "cinayet" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanıyor.



VİDEO: ŞULE ÇET DAVASINDA BUGÜN KARAR BEKLENİYOR