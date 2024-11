Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Hafta sonu öncesi vizyona girecek filmlere dair araştırmalar başladı. Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı "Burada" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. İşte, sinemalarda haftanın filmleri...



"Beraber"



Mete Gümürhan'ın Türkiye, Belçika ve Hollanda ortak yapımında çekilen filmi "Beraber", annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp, Türkiye'ye taşınan 14 yaşındaki bir gencin hikayesini konu ediyor.



Senaryosunu Chris Westendorp'un yazdığı filmde, Alihan Şahin, Sinan Eroğlu ve Hayat Van Eck rol aldı.



"Mukadderat"



Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş'ın rol aldığı "Mukadderat", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi konu alıyor.



Nadim Güç yönetmenliğindeki filmde, başrol oyuncusu Nur Sürer, kocasının ölümünün ardından yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen "Sultan" karakterine hayat veriyor.



"Burada"



Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı "Burada" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film, tek bir evi merkezine alarak, geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen adam, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur.



"Barda"



Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" izleyici ile buluşacak.



Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki filmde, İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt ve Burak Can Doğan rol aldı.



"Paranormal Cuma"



Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun ve Hazal Erişkin'in başrollerini paylaştığı "Paranormal Cuma", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.



Eray Koçak'ın yönetmenliğini yaptığı film, sakarlığıyla kendisini beklenmedik durumların içerisine sokan bir adamın hikayesini işliyor.



"Son Nefes"



Joachim Heden yönetmenliğinde çekilen "Son Nefes", bir grup eski üniversite arkadaşının, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için Karayipler'de tüplü dalış gezisinde yeniden bir araya gelmesini ve kendilerini büyük beyaz köpekbalıklarıyla çevrili paslı metalden oluşan sualtı labirentinde kapana kısılmış bulmalarını anlatıyor.



Senaryosunu Nick Saltrese'in kaleme aldığı korku ve gerilim türündeki yapımda Julian Sands, Alexander Arnold ve Jack Parr rol aldı.



"Mutfak"



Meksikalı sinemacı Alonzo Ruizpalacios'un filmi "Mutfak", New York'taki bir restoranın mutfağında gerçekleşen olayları odağına alıyor.



ABD ve Meksika ortak yapımı filmde Raul Briones, Rooney Mara, Anna Diaz ve Motell Gyn Foster rol aldı.



"Baekhyun: Lonsdaleite in Cinemas"



Müzikal film "Baekhyun: Lonsdaleite in Cinemas", Güney Koreli şarkıcı Baekhyun'un 12 yıl sonra yaptığı ilk solo Asya turunun final konseri "Lonsdaleite dot'u beyaz perdeye taşıyacak.



"Moana 2"



Animasyon film "Moana 2", David G. Derrick, Jason Hand ve Dana Ledoux Miller tarafından çekildi.



Film, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana'nın yaşadıklarını anlatıyor.



Haftanın korku filmleri



Ömer Korkmaz'ın filmi "Günah Şeytanın Oğlu" ve Gökhan Murat Toktamışoğlu'nın çektiği "Kabir Azabı 2" korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.