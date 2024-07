Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, ikisi yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak. Kevin Costner'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Horizon: An American Saga" Western filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. İşte, sinemalarda bu hafta...



"Horizon: An American Saga"



Kevin Costner'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı Western filmi "Horizon: An American Saga" izleyici ile buluşacak.



Costner'a Abbey Lee, Sienna Miller, Dale Dickey, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Giovanni Ribisi ile Luke Wilson'ın eşlik ettiği film, Amerika'nın batısındaki İç Savaş öncesi ve sonrasını kapsayan 15 yıllık bir dönemi birçok farklı karakterin gözünden aktarıyor.



"Merhamet Hikayeleri"



Senaryosunu Yorgos Lanthimos ve Efthimis Filippou'nun yazdığı "Merhamet Hikayeleri", farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak beyaz perdede yer alacak.



Emma Stone, Margaret Qualley ve Jesse Plemons'un başrollerini paylaştığı film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü düşünen bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını odağına alıyor.



"Reyhan"



Abbas Rafei'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği İran yapımı "Reyhan", kocası cinayetle suçlanan bir kadının hikayesini konu alıyor.



Filmde Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini ve Ali Or başrolleri paylaştı.



"Rizk'in Oğulları 3"



Salah Al Juhainy'nin senaryosunu yazdığı, Tarek Alarian'ın yönettiği "Rizk'in Oğulları 3", temiz bir başlangıç için eski dünyalarını geride bırakarak araba galerisi işletme hayallerini gerçeğe dönüştürmek isterken eski düşmanları ile karşı karşıya gelen kardeşlerin yaşadıklarını anlatıyor.



Aksiyon ve komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Mısır yapımı filmde, Amr Youssef ile Ahmed Ezz başrolleri paylaştı.



"Kum Zambağı"



Mert Turak, Özge Borak ve Orhan Kılıç'ın başrollerini paylaştığı "Kum Zambağı" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Mehmet Demir Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği film, eski kocasından eziyet gören bir kadının, kendisini yıllarca bekleyen adama anlaşmalı evlilik teklif etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.



Haftanın korku filmleri



Steve Wolsh'un yönettiği, Arielle Raycene, Ellie Gonsalves ve Danielle Mathers'ın rol aldığı "Şeytanın Ruhu", ailesinin mezuniyet hediyesi olarak satın aldığı tatil evinde parti düzenleyen genç kız ve arkadaşlarının başlarından geçen korkunç olayları anlatıyor.



Jeff Seemann'ın filmi "Kabusa Yolculuk", altı arkadaşın ünlü korku filmlerinin çekildiği yerlere tur düzenlemeye karar vermelerinin ardından kurgusal sandıkları korkunç olayların gerçeğe dönüşmesi sonrasında yaşadıklarını işliyor.



Leo Yılmaz'ın yönettiği yerli korku filmi "Zuhruf Saye", bir adamın karanlık sırlarla dolu gizemli geçmişinin onu ölümcül bir kaderle yüzleştirdiği hikayeyi işliyor.



Haftanın animasyonları



Japon yönetmen Takashi Katagiri'nin filmi "Spy x Family Code: White", yer aldığı Strix Operasyonu'nda bir başkasına devredilen yetenekli istihbarat ajanı Loid'un, Eden Akademisi'nde düzenlenen yemek yarışmasında Anna'ya yardım etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.



Chris Renaud ve Patrick Delage'nin yönetmen koltuğunda oturduğu"Çılgın Hırsız 4", kendi ailesini kuran Gru ile sadık hizmetkarları Minyonların yeni maceralarını odağına alıyor.