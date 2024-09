Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda haftanın filmleri

Türk sinemasına damgasını vuran klasik filmlerden "Eşkıya" ve "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmleri görüntü kalitesi artırılmış haliyle yeniden sinemaseverlerle buluşacak. İşte, sinemalarda haftanın filmleri...



"Eşkıya"



Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrol oynadığı 1996 yapımı "Eşkıya" filmi, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor.



Film, vizyona girdiği yıl 2 milyon 600 bin kişilik izlenme oranıyla döneminin rekoruna imza attı.



"Her Şey Çok Güzel Olacak"



Cem Yılmaz'ın ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan "Her Şey Çok Güzel Olacak"ın yönetmen koltuğunda Ömer Vargı oturuyor.



Başrollerini Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Ceyda Düvenci'nin paylaştığı komedi ve dram türündeki film, uzun yıllar görüşmeyen iki kardeşin macerasını konu ediniyor.



"Gecenin Nakaratı"



Romantik komedi türündeki "Gecenin Nakaratı" filminin yönetmenliğini Jale Atabey üstleniyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Duygu Mercan ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı yapımın konusu kısaca şöyle:



"Bora, sokak müzisyenidir. Her akşam İstanbul'un farklı yerlerinde gitar çalıp, o geceyi geçirecek parayı toplamaya çalışır. Bir akşam eve dönerken yolları Ilgaz ile kesişir. Ilgaz kendinden yaşça biraz büyük kocası Teoman’a boşanma davası açmıştır. Teoman yer altı dünyasından biridir. Ilgaz'ın kendinden boşanmasını asla istemiyordur."



"Her Renkte Aşk"



Yönetmen koltuğunda Alp Can Yolyapan'ın oturduğu romantik komedi türündeki "Her Renkte Aşk" filmi, boyacılık yapan üç kız kardeşin hikayesini konu ediniyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Selçuk Kılıç, Cahit Kayaoğlu ve Özlem Gezgin yer alıyor.



"8X8"



Haftanın gerilim ve dram türündeki diğer yerli sinema filmi "8X8"in başrollerini Ece Yüksel, Alican Yücesoy ve Halil Babür paylaşıyor.



Genç bir çiftin tatil için kiraladıkları, deniz kenarındaki bir evde yaşananları konu alan filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Sezer oturuyor.



"İllegal Aşk"



Romantik komedi türündeki "İllegal Aşk", aşık olduğu kadın için canını dişine takan bir adamın, istemeden kendisini içinde bulduğu illegal olaylar silsilesini işliyor.



Burak Sarımola, Eylül İlbey ve Burak Alka'nın başrolde yer aldığı filmin yönetmenliğini ise Buğra Kekik yapıyor.



"Iska"



Haftanın belgesel türündeki yapımı "Iska", Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Fevzi Tuncay'ın, Galatasaray karşısında topu ıska geçmesi sonrası değişen hayat hikayesini konu ediniyor.



Yönetmenliğini Mert Erez'in yaptığı belgeselde, çok sayıda futbolcu ve spor yorumcusunun röportajlarına yer veriliyor.



"Hellboy: The Crooked Man"



Türkçe dublaj seçeneğiyle beyaz perdede izleyicilerin karşısına çıkacak korku ve aksiyon türündeki "Hellboy: The Crooked Man" filminde, Jack Kesy, Jefferson White ve Leah McNamara oynuyor.



ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmin yönetmen koltuğuna ise Brian Taylor oturuyor.



"Cambaz"



Osgood Perkins'in yönetmenliğindeki gerilim, korku ve suç türündeki "Cambaz", bir türlü yakalanamayan ve gizemli metotlarıyla birçok insanın ölümünden sorumlu olan bir seri katili yakalamaya çalışan FBI ajanı Lee Harker'ın tüyler ürpertici soruşturma sürecini anlatıyor.



ABD, Kanada ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda Maika Monroe, Nicolas Cage ve Blair Underwood gibi isimler bulunuyor.



"Beterböcek Beterböcek"



Tim Burton'un yönettiği korku, komedi ve fantastik türündeki devam filmi "Beterböcek Beterböcek" yaşanan bir trajediden sonra Deetz ailesinin eve geri dönmesini ve Lydia'nın kızını bulma çabasını beyaz perdeye yansıtıyor.



ABD yapımı filmin oyuncuları arasında Jenna Ortega, Michael Keaton ve Winona Ryder yer alıyor.



"Ucube: Son Efsun"



Korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yerli yapım "Ucube: Son Efsun"un yönetmenliğini Raziye Sultan üstleniyor.



Özge Soyal, Zehra Fatma Kızıl ve Deniz Erinç'in rol aldığı film, büyücülerin yaşadığı efsunlu köye gelen Melek ve Ufuk çiftinin başından geçen paranormal olayları izleyiciyle buluşturuyor.



"İkizler Takımı"



Animasyon ve macera türündeki "İkizler Takımı"nın yönetmen koltuğunu Philippe Duchene ve Cuvelier Jean-Baptiste paylaşıyor.



Fransa ve Kanada ortak yapımı animasyon film, fantastik yaratıklar ve tehlikeli canavarlarla dolu hayali bir dünyada gizemli bir şekilde kaybolan ikiz kardeşini arayan Zak'ın maceralarını aktarıyor.



"Bogey ve Prenses: Gizemli Macera"



Animasyon film "Bogey ve Prenses: Gizemli Macera", babasının krallığından kaçan Prenses Barbara'nın ormanda başına gelen tatlı maceraları ele alıyor.



Rusya yapımı filmin yönetmenliğini Maksim Volkov yapıyor.