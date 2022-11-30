Gülseren Budayıcıoğlu Çöp Adam dizisi hakkında konuştu: Karakter dünyaca ünlü biri

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Çöp Adam dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star’da ekrana gelecek.

Dizinin hikayesinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medyadan yayın öncesi açıklamalarda bulundu.

"BENİM HİKAYELERİM HEP ÇOCUKLUKTAN BAŞLAR"



Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor" dedi.

Hikaye hakkında ipuçları veren Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" diye konuştu.

"ÇÖP ADAM DÜNYACA ÜNLÜ BİRİ"



Budayıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."

BUDAYICIOĞLU'NUN PAYLAŞIMI



OYUNCU KADROSU

Çöp Adam, Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM KONUSU



Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin ilk bölümünün konusu ise şöyle:



Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.



Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

ÇÖP ADAM FRAGMANI