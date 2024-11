Dünya Varmış filmi izleyiciyle buluştu

Dünya Varmış adlı yapımın oyuncuları, filmin prömiyerinde buluştu. Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Engin Altan Düzyatan, heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Umuyorum iyi bir tepki alırız. Daha önce denenmemiş bir tür denedik. O yüzden de nasıl bir tepki alacağımızı merak ediyoruz. Yaptığımız işten çok memnunuz." dedi. Ünlü oyuncu, filmde oynadığı taksici rolüne ilişkin, şunları kaydetti:

"Ben yıllarca taksiye bindim ve taksici gerçekten bazen size bir laf söyler, üzerine 2 gün düşünürsünüz. Bu da böyle bir adam. Hayata dair bir bakışı, kaygısı cümlesi olan bir adam ve bu adam bir şekilde dünyanın sonuna şahit olunacak otelde kendini buluyor. Orada bakıyor ki yeni bir düzen kurulmaya başlanıyor ama sistem halen eski sistem. İçeride bir şekilde de kendi geçmişiyle yüzleştiriliyor. Bu yüzleştirilme sonrasında içeride bir isyan başlatıyor. Ondan sonra kahramanlarımız maceralı ve komik bir hikayenin içine doğru akıyorlar."



"BU FİLMİN ABSÜRT, DURUM KOMEDİSİ OLMA HİKAYESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Sinema hayatında ilk defa bir komedi türü filmde rol aldığını söyleyen Düzyatan, "Üniversitedeyken çok zevk alırdım komedi oynamaktan ama profesyonel hayatımda istediğim tarz bir komedi hiç denk gelmemişti. Bu filmin absürt, durum komedisi olma hikayesi beni çok etkiledi. Çok da güzel yazılmış. Sarp Bozkurt'la, Ali Adnan Özgür beraber yazdılar. Ben de sürece bir kısım dahil olma şansı elde ettim. Bütün karakterler çok keyifli. Sarp'ı ve Ali Adnan'ı bu anlamda tebrik ederim." diye konuştu.



Engin Altan Düzyatan, film için müzisyen Akın Sevgör ile beraber Marmaris'te "Dünyayı Koruyalım" başlığıyla bir müzik yaptıklarını da aktararak, "İçinde balina seslerinin de olduğu bir müzik yaptık. Onu da Adnan'lar sağ olsun filmde kullandılar. Müziği yapmak çok keyifliydi. Akın'la ara ara buluşalım, bir şeyler yapalım diye de düşündük." ifadesini kullandı.



Dijital platformlara satmak adına bir film yapmadıklarının altını çizen Düzyatan, "Biz bir beyazperde filmi yaptık. Bu filmi gerçekten beyazperdede izlerseniz zevk alırsınız. Bu konuda biraz eski kafalıyım. Beyazperde filmleri, beyazperdede izlenir. O yüzden seyircilere dijitali beklememelerini, gerçekten beyazperde de düzgün bir şekilde, düzgün bir sesle izlemelerini tavsiye ederim." görüşünü paylaştı.



"DÜNYADA ÇOK İYİ ÖRNEKLERİ OLAN BİR TÜRÜN İLK TEMSİLCİSİYİZ"

Filmin yönetmeni Ali Adnan Özgür, Melisa Şenolsun'un film setine başlamadan önce bacağını kırdığını, bu yüzden de filmde bastonlu topal bir karakteri oynadığını anlattı. Yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde bir bütçenin filme harcandığına dikkati çeken Özgür, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Tabii ki gişe kaygımız var. Film gişe yaparsa aslında maddiyatın dışında devamını çekebiliriz. Daha önemlisi Türkiye'de sinema tıkandı. Birbirinin benzeri dram ve komediler oluyor. Bu film izlenir, izlenmez bilmiyoruz ama benim başımı yastığa rahat koyabileceğim tek şey şu, biz yeni bir şey yaptık. Yurt dışından bir şey getirdik. Dünyada çok iyi örnekleri olan bir türün ilk temsilcisiyiz. Yönetmen olarak benim için bu bir gururdur. Yenilikler Anadolu'da çok kabul görmez, o yüzden gişe ne olur Allah Kerim. Ama izleneceğini de düşünüyorum. Çünkü 13-25 yaş arası kitle yeni şeyler izliyor. Umarım başka sinemacılar da yeni şeyler çekmeye yönelir."



"NE KADAR ZOR BİR ŞEYİ BAŞARDIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

Oyuncu Sarp Bozkurt da "Dünya Varmış"ın ilk yazdığı sinema filmi olduğunu belirterek, "Her koşulda, her zaman gülünmesi gerektiğine inanıyorum. Ben dertlerimden böyle sıyrılıyorum. Filmde de en ciddi şey insanlık bitiyor ama yine de gülelim." dedi.



Oyuncu Melisa Şenolsun da çekimlerin keyifli geçtiğini dile getirerek, oyuncu arkadaşlarına sette kendisine destek vermelerinden dolayı teşekkür etti.



Kırık bacakla filmde rol almanın çılgınlık olduğunu söyleyen Şenolsun, "Şu anki sağlıklı halimle dönüp baktığım zaman aslında ne kadar zor bir şeyi başardığımızı görüyorum. O yüzden Adnan'a, Ece'ye, Altan'a ve Ece'ye tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim için bazı şeyleri (sahneleri) değiştirme fedakarlığında bulundular. Film, gerçekten güzel bir anı ve iz bıraktı bende." diye konuştu.



Oyuncu Ece Sükan ise çekimlerin Bodrum'da gerçekleştirildiğinden ve keyifli olduğundan bahsederek, "Projenin içinde olmaktan başından beri heyecanlıydım. Hem hikaye hem de ekip çok güzeldi. Oynadığım karakter de çok hoş, çok güçlü bir karakter. Benim için her şeyiyle harika bir projeydi." sözlerini sarf etti.



Yarın vizyona girecek, post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi "Dünya Varmış"ın hikayesi, dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 12 saat öncesinde başlıyor. Film, salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın sığındıkları fütüristtik otelde başlarına gelen ilginç olayları komik bir dille aktarıyor.