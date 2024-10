Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri çok sayıda ziyaretçi ağırladı

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi, 2010'da kapılarını sanatseverlere açtı. 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görülen müze, geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yaparken sıra dışı sergileriyle de yurt içi ve yurt dışında adından söz ettiriyor. İş insanı Kenan Yavuz da 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde kültürevi kurdu. 6 yıl kültürevi olarak hizmet veren mekan, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı. 2021'de Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" kazanan müze, ayrıca deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü'ne layık görüldü. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarına göre nüfusu 86 bin 47 olan Bayburt'un tanıtımına katkı sunan iki müze, sezonun başladığı 1 Mayıs'tan 15 Ekim'e kadar yaklaşık 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.

50 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞILDI

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz da Türkiye'deki sürdürülebilir turizm anlayışına kültür ve deneyim turizmi bakış açısını kazandıran çok özgün bir müze olduklarını söyledi. Bu anlamda çok büyük bir misyon icra ettiklerine inandığının altını çizen Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:



"Anadolu'nun her köşesindeki güzellikleri ortaya koyabilmek ve kendi özümüzle, estetik anlayışımızla, kültürümüzle, edebiyatımızla yaşam biçimimizle tüm bu güzellikleri görünür kılmamız gerekiyor. Bu yıl on binlerce ziyaretçiyi burada ağırladık ama bunun ötesinde ziyaretçi sayısı kadar önemli olan kültür, deneyim turizminin değer kazanması ve harekete geçmesi için çok önemli turlar almaya başladık."



Yavuz, Türkiye'nin her tarafından turlarla müzeye gelenler olduğunu ifade ederek, "Onlarla beraber buradaki güzellikleri paylaşıyoruz. Henüz sezon tamamlanmamasına rağmen 50 bin ziyaretçiye ulaşmış vaziyetteyiz. Özellikle sonbaharda üniversite, lise ve ilköğretim okullarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sezon sonuna kadar bu sayının daha da artmasını bekliyorum" dedi.