Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri çok sayıda ziyaretçi ağırladı

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan, bu yıl yaptıkları etkinliklerle Türkiye ve dünyadan önemli sanatçıları müzede ağırladıklarını söyledi.



Özellikle "Ütopya Atölyeleri" kapsamında düzenlenen eğitimlerde müzede olağanüstü bir ders ortamı oluştuğunu belirten Koçan, "Gel Zaman, Git Zaman" adlı sergisi ve "Nehir Üzerinde Buluşmalar" adlı programın da yoğun ilgi gördüğünü anlattı.



Koçan, kendileri açısından son derece önemli bir yıl olduğunu ifade ederek, "Bayburt açısından da çok önemli buluyorum çünkü bunlar uluslararası medyaya, Türkiye'deki medya birimlerine de yansıyor. Bayburt artık bir kültür kenti oldu. Biz ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi entelektüel insanları buraya çağırıyoruz. İstanbul'da bir kültür kenti, müzeler kenti olarak Bayburt biliniyor. Bayburt'un çok önemli bir geleceği olduğunu düşünüyorum" dedi.



Müzede gelecek sezonun da şimdiden dolduğuna işaret eden Koçan, şöyle devam etti:



"Kasımda kapatıyoruz çünkü restorasyon meselelerimiz var. Ama kasım için bayağı yoğun talep var. Kenan beyin orası açıksa oraya göndereceğiz. Yani bir canlılık var, bir yönelme, bir umut var. Ama o yönelmeyi, umudu çok daha uzmanlık esasına göre yönetmek lazım, diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene amfi tiyatroda açık hava sineması başlatacağız yani vizyona girmemiş filmler orada oynayacak. Bunlar halkın daha çok ilgisini çekiyor. Onun için de konserleri çoğaltacağız, açık hava sinemasını yapacağız ve daha da artacak."



Sezon kapanmadan 40 bin civarında ziyaretçi ağırladıklarını belirten Koçan, turistlerin yanı sıra çevre illerden özellikle üniversite öğrencilerinin müzeyi ziyaret ettiğini ve onların müzeye yakın olmak istediklerini aktardı.



Koçan, müzeyi, "Gelecek kuşağı yetiştirme merkezi" olarak gördüğünü dile getirerek, "Benim ilk hayalim, şimdi 100 bin olmamız lazımdı. Bu da olacak. 78 yaşına geldim, zamanım azaldı diye düşünüyorum ama kışın burada çalışacağım, üreteceğim yani üretmemiz lazım. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bütün mesele iyi niyetli karar verip, 'odur, budur' demeden doğamızı, kültürümüzü koruyalım ve gelecek için umut yaratalım." diye konuştu.

