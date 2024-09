12. Boğaziçi Film Festivali 18 Ekim'de başlayacak

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin bu yılki afişi, genç tasarımcı Mehlika Hilal Kırca'nın elinden çıktı.



İstanbul'un renklerini yansıtan ve Galata'yı odağına alan afişteki martı ve yunusların rotaları ise şehrin ve festivalin kalbi Beyoğlu'nu gösteriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, her yıl olduğu gibi bu yıl da afiş tasarımı için sanatın geniş yelpazesindeki farklılıkları değerlendirmek istediklerini belirterek, özgün sanatçıların çalışmalarıyla festivale değer kattıklarını aktardı.



"Her katman şehrin canlılığını vurguluyor"

Afişi tasarlayan Mehlika Hilal Kırca ise "İstanbul ve Boğaziçi'nin sonsuz ilhamından" yola çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:



"Kumaşlar ve lalettayin dikişlerle oluşturduğum dokular ve katmanlar üzerinde martılar ve festivalin sembolü olan yunusların rotaları, Beyoğlu'nu işaret ediyor. Her katman şehrin sesini, şiirini, hareketini, canlılığını vurgulayarak izleyicileri festivale davet ediyor."



Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu, Türkmedya'nın ana medya sponsorluğunda düzenleniyor.



Detaylı bilgi için "www.bogazicifilmfestivali.com" internet adresi ile festivalin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.