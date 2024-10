12. Boğaziçi Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA EN İYİ FİLM: SHAMBHALA

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülü, dünya prömiyerini 74. Berlin Film Festivali'nde yapan Nepalli yönetmen Min Bahadur Bham'ın "Shambhala" filmine verildi. Film ayrıca "En İyi Yönetmen" ödülüne değer görüldü.



Bu kategoride "En İyi Erkek Oyuncu" "The Time It Takes" filmindeki rolüyle İtalyan artist Fabrizio Gifuni, "En İyi Kadın Oyuncu" "Shambhala" filmindeki performansıyla Thinley Lhamo seçildi.



"Özel Jüri Ödülü" ise "Through Rocks And Clouds"(Kayalar ve Bulutların Arasından) filmiyle Alberth Merma'ya verildi.