12. Boğaziçi Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

12. Boğaziçi Film Festivali'nin ödülleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen kapanış programında verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Boğaziçi Film Festivali'nin her geçen yıl büyüdüğüne işaret ederek, "Bizim çok umutlu olduğumuz festivallerden bir tanesi de bu festival. İnşallah çok yakın bir gelecekte dünya çapında çok önemli bir marka olacak" dedi.



"FESTİVALLER ÇOK ÖNEMLİ"

Güven, film çekmek için iki şeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunlardan biri bilgi, biri dert. Derdi olmayanın filmi de olmaz. Festivaller de aslında bayram, şenlik gibi gözükse de biraz sinemacıların dertleştiği yerler. Bizim dertleşmeye ihtiyacımız var. O yüzden festivaller çok önemli" diye konuştu.

"SEYİRCİ SAYIMIZ GEÇEN YILA ORANLA İKİ KAT ARTTI"

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer de "Etkinliklerimiz bir hafta sürdü. 79 seansta 59 film gösterimi oldu. Dolu dolu bir hafta geçti. Seyirci sayımız geçen yıla oranla iki kat arttı. Bu hepimiz için mutluluk verici bir gelişme. Ben filmlerin sinemada izlenmesinin, evde izlenmesinden çok daha konforlu, keyifli ve gerekli olduğunu düşünen bir insanım. Dolayısıyla salonlardaki bu seyirci artışını mutlulukla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.