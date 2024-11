6. Humanitarian Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

EN İYİ FİLM: THE STRANGE CASE OF THE HUMAN CANNONBALL

Ödül töreninde sahne alan İngiliz müzisyen The Undercover Hippy grubunun solisti Billy Rowan, Filistin için yazdığı "We Are Not Numbers" isimli eserini seslendirdi.



İlk üçe giren filmlerin ekiplerine ödülleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt takdim etti.



Bu yıl "En İyi Film" kategorisinde birinciliğe "The Strange Case Of The Human Cannonball" adlı filmle Ekvador'dan Roberto Valencia, ikinciliğe "Murder Tongue" adlı yapımla Pakistan'dan Ali Sohail Jaura ve üçüncülüğe "Talk To Me" filmiyle Japonya'dan Jimmy Ming Shum değer görüldü.



Ödül töreni, kazananların ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.