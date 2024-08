61. Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı yapıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Troya Festivali'nin 61 yıldır devam eden çok uzun soluklu bir festival olduğunu söyledi.



Bu kadar uzun yıllar süren festivallerin dünyada eşine az rastlandığını ifade eden Toraman, Troya'nın yalnızca Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin ve bütün insanlığın önemli bir değeri olduğuna işaret etti. Toraman, "Bugün dünyanın hemen hemen her köşesinde Troya biliniyor ve tanınıyor. Troya hakkında insanlar bir fikir sahibi olmuş durumda. Bununla beraber Çanakkale Troya'nın yanında pek çok ören yerine de ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu zenginliğin bir yansıması olarak ilimizdeki 9 ören yerinin kazısını destekliyor. Bunlardan üçünün Troya'da dahil olmak üzere 12 ay boyunca kazı müsaadesi vererek bu zenginliklerin ve bu değerlerin açığa çıkmasını sağlamak için destek veriyor." diye konuştu.



Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise Troya'nın binlerce yıl süren serüveniyle sadece bir şehir değil, aynı zamanda Anadolu uygarlığının ve insanlık tarihinin en önemli parçası olduğunu anlattı.



Troya'nın eşsiz bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Erkek, şöyle devam etti:



"Bir yanı deniz bir yanı çamlık ve zeytinlik, alabildiğine mavi, yeşil ve sarının bir arada olduğu bu müstesna coğrafya büyük bir savaşın ve aynı zamanda barışın ve unutulmaz bir serüvenin kalbidir. Bu köklü geçmiş hem arkeolojik bulgularla hem de kültür ve sanat değerleriyle bizlere ışık tutar. 1963'ten bu yana her yıl yeniden yaşattığımız Troya ruhunu bugün de aynı heyecan ile selamlıyoruz. 61 yıl önce Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneğinin kurucuları tarafından büyük özverilerle yerel bir proje olarak başlayan festivalimiz 1992 yılında uluslararası festival sıfatını almıştır. İçinde bulunduğumuz Troas Bölgesi ise 1996'da milli park ilan edilmiş, 1998'de de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yerini almıştır."



Festivalde daha sonra "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü", Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Başkan Erkek takdim etti. Troya Antik Kenti Kazı Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan da İlber Ortaylı'ya "A Journey To The Homeric Landscape Troy" isimli kitabını hediye etti.



"61. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması"nda birincilik ödülü Mesut Tanrıkulu'nun mansiyon ödülleri ise Derin Bilecenoğlu ile Sude Nur Toy'un oldu.



Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ile çok sayıda davetli katıldı.



Kentin birçok noktasında gerçekleştirilecek festival etkinlikleri 13 Ağustos'ta sona erecek.