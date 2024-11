Akıldan Kalbe filmi, 20 Aralık'ta vizyona girecek

Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturduğu "Akıldan Kalbe" filmi, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu filmin senaryosunu ise Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil kaleme aldı.

Oyuncu Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'in kadrosunda yer aldığı filmin fragman gösterimi yapıldı.



"FİLMİN PARMAK BASTIĞI YER, AİLENİN TOPLUMUN ÖZÜ OLMASIDIR"



Alışık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kalbin kendine has gerekçeleri olduğunu, aklın onu hiçbir zaman anlamadığını, akıl ve kalp arasındaki yolculuğun ise filmle gösterileceğini söyledi.

"Akıldan Kalbe"nin bir aile filmi olduğunu belirten Alışık, "Hayatta çok şeye sahip olmak değil de az şeye ihtiyaç duymak önemli. Film, biraz bunu ve ailenin önemini vurguluyor. Çünkü aile, insanın ana yurdudur. Her şeyi öğrendiği yıkılmaz bir kalesidir. Filmin parmak bastığı yer de ailenin, toplumun özü olmasıdır." dedi.



Alışık, filmde elindekinin kıymetini bilmediğin zaman ondan olabilmenin konu edildiğine işaret ederek, "Her şeye sahip olayım derken elindekinden de olur insan. Filmin verdiği meseleler, mesajlar bunlar. Çok derin işlenmiş dramatik bir öyküsü bu film." ifadelerini kullandı.



"BU FİLM BİZE, ANIN VE AİLENİN, NE KADAR DEĞERLİ, NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLATIYOR"



Oyuncu Şenay Gürler de anın ve hayatlara giren insanların ne kadar değerli olduğunun fark edilmediğini dile getirerek, "Filmimiz de insan ilişkilerinde birbirimize saygı duymamız ve sahip çıkmamız gerektiğini, özellikle aile meselesinde de birbirimize sıkı sıkı bağlı olmamız gerektiğini vurguluyor. Aslında 'çok şey yaşanmış ama çok farklı yaşanabilirmiş' diye düşündüğümüz anlar mutlaka vardır. O yüzden de bu film bize, anın ve ailenin, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu anlatıyor." diye konuştu.



Filmde sürpriz bir karakteri canlandırdığından bahseden Gürler, "Rolüm, çok sevecen bir kadın. Bir anne ve çocuklarına, eşine düşkün. Aynı zamanda kendi başına da çok güçlü bir kadın. Ailesi için her şeyi yapabilecek, her şeyi göze alabilecek bir kadın. Bizim toplumumuzda birçok kadının yaşadığı şeyleri aslında yaşayan bir kadın." dedi.