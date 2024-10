Antalya Film Forum’da ödüller sahiplerini buldu

Antalya Film Forum 2024 kazananlar ve ödülleri:



-Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Ödülleri: Ölü Arının İğnesi ile Kırk Gün Kırk Gece

-WOM Studio - Stüdyo Kullanım Desteği: Üç Kızın Hikayesi

-Rollart - Teknik Ekipman: Ölü Arının İğnesi

-Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu Ödülü: Memento Non Mori

-AFF Jüri Özel Ödülü: Günyüzü

-Chantier Dağıtım Ödülü: Memento Non Mori

-The TAMTAM - Color Suit ve Finishing Destek Ödülü: Memento Non Mori

-Belgesel Film Work In Progress Platformu Ödülü: 32 Metre”

-Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu: Gain

-Proje Geliştirme Desteği Ödülü:Keko

-BKM Mutfak - Senaryo ve Oyun Yazma Atölyesi Ödülü: Keko

-Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü: Mutlu Bir Yuva

-Antalya Film Ekibi - Yapım Danışmanlığı Desteği Ödülü: Mutlu Bir Yuva