Antalya Film Forum’da ödüller sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu olan Antalya Film Forum (AFF) iki günlük programın ardından ödül töreniyle sona erdi.



Bütün dünyadan sektör profesyonelleri sinema yapmaya gönül verenlerle bir araya getiren Forum, bu yıl 119 başvuru arasından seçtiği 19 projeyi değerlendirip en iyilerini ödüllerle destekledi.



Ödül töreninde konuşan AFF Direktörü Betül Günay, foruma destek veren; WOM Stüdyo, GAİN, BKM Mutfak, The TAMTAM, Chantier Films, Antalya Film Ekibi, Varyete Bros, Adam Canavar Design House, Rollart Film, E-Ofis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve festival idari direktörü Av. Cansel Tuncer ve sanat direktörü Deniz Yavuz’a teşekkür etti.

Antalya Film Forum 2024 kazananlar ve ödülleri:

-Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Ödülleri: Ölü Arının İğnesi ile Kırk Gün Kırk Gece

-WOM Studio - Stüdyo Kullanım Desteği: Üç Kızın Hikayesi

-Rollart - Teknik Ekipman: Ölü Arının İğnesi

-Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu Ödülü: Memento Non Mori

-AFF Jüri Özel Ödülü: Günyüzü

-Chantier Dağıtım Ödülü: Memento Non Mori

-The TAMTAM - Color Suit ve Finishing Destek Ödülü: Memento Non Mori

-Belgesel Film Work In Progress Platformu Ödülü: 32 Metre”

-Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu: Gain

-Proje Geliştirme Desteği Ödülü:Keko

-BKM Mutfak - Senaryo ve Oyun Yazma Atölyesi Ödülü: Keko

-Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü: Mutlu Bir Yuva

-Antalya Film Ekibi - Yapım Danışmanlığı Desteği Ödülü: Mutlu Bir Yuva