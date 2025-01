Benedict Cumberbatch ölümden döndüğü anı anlattı

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Variety'ye verdiği röportajda ölümden döndüğü anları anlattı.



48 yaşındaki İngiliz aktör, 2004'te BBC mini dizisi "To the Ends of the Earth"ü çekerken, Güney Afrika'da arkadaşlarıyla birlikte, yol kenarında lastikleri patladıktan sonra altı adam tarafından soyulup kaçırıldıklarını açıkladı. Arkadaşlarıyla birlikte zorla alıkonulan yıldız, adamlar kaçınca kurtulmayı başardı.

Cumberbatch, deneyiminin kendisine "zaman" hakkında farklı bakış açıları kazandırdığını ve "daha az sıradan bir hayat yaşamak için sabırsızlanmasına" neden olduğunu söyledi.

Ölümün eşiğinden döndüğünü belirten yıldız, o dönem için "Kendimi uçaklardan atıyor, her türlü riski alıyordum. Ama o noktada ailem dışında gerçek anlamda bakmakla yükümlü olduğum kimse yoktu. Şimdi bu değişti ve bu sizi kendinize getiriyor" dedi.