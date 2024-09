Black Mirror geliyor: 7. sezonda rol alan isimler açıklandı

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.



HANGİ İSİMLER ROL ALACAK?

Charlie Brooker'ın toplumun teknolojiyle ilişkisini inceleyen antoloji dizisinde "Crazy Rich Asians" oyuncusu Awkwafina, eski "Doctor Who" yıldızı Peter Capaldi, "The Crown"dan Emma Corrin, "Insecure"dan Issa Rae, "Girlfriends" yıldızı Tracee Ellis Ross ve "IT Crowd" oyuncusu Chris O'Dowd gibi isimlerle geri dönüyor.

Ayrıca 7. sezonda, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Cristin Milioti, Billy Magnussen, Jimmy Simpson, Milanka Brooks, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Rosy McEwen, Paul G. Raymond ve "Succession" yıldızı Harriet Walter rol alacak.



NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şimdilik dizinin gelecek sezonunun 6 bölümden oluşacağı ve 2025 yılında yayınlanacağı biliniyor.