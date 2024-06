Çalındıktan sonra otobüs durağında bulunan Titian'ın ünlü tablosu satışa çıkıyor

Venedikli ressam Titian'ın 1508 yılında henüz 20 yaşındayken yaptığı Rest on the Flight into Egypt adlı tablosu açık artırmayla satışa çıkıyor.

İki metre genişliğinde ahşap bir panel üzerine resmedilen tablo, Hz. Yusuf, Hz. Meryem ve Hz. İsa'yı Mısır'a uçuşları sırasında dinlenmek için dururken tasvir ediyor.

25 MİLYON EURO DEĞERİNDE



Tablo ilk olarak 17. yüzyılın başlarında Venedikli bir baharat tüccarının koleksiyonunda belgelenmiş ve diğer yüzyıllar boyunca Avrupa'daki çeşitli aristokratlar, imparatorlar ve arşidükler tarafından sahiplenilmiştir.



4. Bath Markisi tarafından 1878 yılında Christie's'den müzayedede satın alınan tablo, 2 Temmuz'da Londra'daki aynı müzayede evi satışa çıkarılıyor. Tablonun 15 milyon euro ile 25 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

OTOBÜS DURAĞINDA BULUNDU



Tarihi boyunca iki kez çalınan tablo ilk olarak 1809 yılında Napolyon Bonapart'ın askerleri tarafından Viyana'daki Belvedere Sarayı'ndan, ikincisi ise 1990'ların ortalarında Wiltshire'daki Bath Markizlerinin merkezi Longleat House'dan yağmalanmıştı.



Tablonun garip tarihinin en ilgi çekici kısmı ise, 1995 yılında Longleat'taki görkemli evin birinci katındaki çizim odasından alınmasıydı.

Yedi yıllık bir arayışın ardından o zamanki değeri 5 milyon eurodan fazla olan tablo, Scotland Yard'ın sanat ve antika biriminin eski şefi Charles Hill tarafından Richmond'daki bir otobüs durağında plastik alışveriş çantasının içinde bulundu.



2021 yılında ölen Hill, ayrıca Edvard Munch'un 1893 tarihli Çığlık tablosunun 1994 yılında Oslo'daki Ulusal Müze'den çalınmasının ardından bulunmasına yardımcı olmasıyla da tanınıyor.