Cate Blanchett "The Seagull" uyarlamasında rol alacak

Son olarak "Borderlands" filmiyle gündeme gelen Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, 6 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine geri dönüyor. Oyuncu, Anton Çehov'un ünlü eseri Martı'nın (The Seagull) uyarlamasında rol alacak. Avustralyalı oyuncu, "Arkadina" karakterine hayat verecek.

Tiyatro oyununda Oscar'lı oyuncuya, The Crown yıldızı Emma Corrin ve The Power of the Dog ile yıldızı parlayan Kodi Smit-McPhee eşlik edecek.

Corrinn, genç oyuncu "Nina"yı, Smit-McPhee ise "Konstantin" karakterini canlandıracak. Tom Burke ise "Trigorin" olarak sahnede yerini alacak.

The Seagull uyarlamasında Priyanga Burford (Polina), Zachary Hart (Medvedenko), Paul Higgins (Shamrayev), Tanya Reynolds (Masha) ve Jason Watkins (Sorin) gibi isimler de yer alacak.