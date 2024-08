Dünya çapında sanat turu (19-25 Ağustos 2024)

Monako'da her yıl gerçekleşen "art3f Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", bu yıl 23 Ağustos'ta kapılarını açacak. İki gün sürecek fuarda Avrupa'nın farklı ülkelerinden çağdaş sanat örnekleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Konserler ve film festivalleri



Dünya çapında üne sahip rock grubu Deep Purple, ABD turnesi kapsamında bugün Teksas'ta, 21 Ağustos'ta Ohio, 22 Ağustos'ta Michigan, 23 Ağustos'ta Illinois'de hayranlarıyla buluşacak.



ABD'li grup Metallica, 23 ve 25 Ağustos'ta Kanada'nın Edmonton kentinde sahne alacak.



İngiliz rock grubu Coldplay 21 ve 25 Ağustos'ta Viyana'da, Taylor Swift yarın Londra'da, Justin Timberlake 25 Ağustos'ta Köln'de, ABD'li şarkıcı Noah Kahan 24 Ağustos'ta Amsterdam'da, İtalyan tenor Andrea Bocelli 24 Ağustos'ta Varşova'da konser verecek.



ABD'de vizyona girecek filmler



ABD'nin Alabama eyaletinde bugün "Sidewalk Film Festivali" başlıyor. Bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek festival kapsamındaki tüm etkinlikler, Alabama Tiyatrosu'nda yapılacak.



Michael Leavy'nin yazıp yönettiği korku filmi "Stream", 21 Ağustos'ta ABD genelinde izleyiciyle buluşacak.



Zoe Kravitz'in yazıp yönettiği "Blink Twice", Rupert Sanders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Crow", JT Mollner imzalı "Strange Darling", Potsy Ponciroli'nin yönettiği "Greedy People", Alex Kendrick'in yönettiği "The Forge", Nathan Silver imzalı "Between the Temples" ve Nicki Micheaux'nun yönetmenliğini üstlendiği "Summer of Violence" 23 Ağustos'ta vizyonda olacak.